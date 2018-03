Siete presos políticos en huelga de hambre

La Habana - Siete reos, por motivos políticos, se encuentran en huelga de hambre en la prisión Quince Ochenta desde el pasado 28 de febrero, en aras de exigir a las autoridades que los pongan en libertad lo antes posible.

Miguel Ángel López Barrera, Keisel Rodríguez Rodríguez, Carlos Calderín Roque, Ernesto Sánchez, Carlos Enrique Velásquez del Rio, Raidel Alarcón Guerra y Ernesto Guerra Sardui emitieron una carta donde declaran, que de no ser liberados, llevaran el ayuno hasta sus últimas consecuencias.

Según la misiva, además de exigir su liberación otra de las causas que los impulsaron a la huelga de hambre es la negativa por parte de las autoridades de brindarles asistencia médica a los reos en el penal, señalando como principal responsable por esta acción al Teniente Coronel Jorge Fonseca, jefe del penal.

“Jorge Fonseca es el gran responsable de lo que sucede aquí, y el mayor Omar…. que es el que lo apoya en todo”, insisten en el documento.

El escrito además plantea que, Velásquez del Rio, que se encuentra entre los huelguistas, supera los 25 días de ayuno, atendiendo a que fue el primero que decidió plantarse y desafiar al régimen penitenciario.

En tanto el régimen penitenciario por su parte, en respuesta al ayuno, los ha enviado a todos a celdas de castigo, donde los mantienen sin brindarle asistencia médica, según declaró Juana María Santos Horta, esposa del reo Keisel Rodríguez Rodríguez.

Juana explicó a este medio que las autoridades del penal mantienen allí un “régimen naci, que dio lugar a que mi marido y los demás se plantaran, porque ya es demasiado”, apuntó.

“Los presos allí se fajan entre ellos hasta para poder hablar por teléfono, y todo por culpa del Fonseca ese, que no le da la gana de llamar a ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones) para que arreglen los teléfonos, de 8 teléfonos, sólo funcionan dos, y así lo dice: que no se van arreglar porque no le da la gana”, explicó

La cifra de presos políticos en Cuba asciende en la actualidad a más de un centenar, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización opositora que mantiene actualizada este tipo de estadísticas en la isla.