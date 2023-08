Luis Robles Elizástigui a la espera de que se apruebe su paso a régimen de menor severidad

A un año de habérsele negado el paso a un régimen de menor severidad, el preso político Luis Robles Elizástigui espera a que las autoridades del penal Combinado del Este, en La Habana, donde cumple su sentencia, evalúen una vez más si le aprueban ese beneficio, según informaron a su familia.



Yindra Elizástigui, madre de Robles, dijo a Martí Noticias, que está muy preocupada, ya que se dilata la decisión mientras la salud de su hijo se deteriora.



“Hablando con Luis el sábado de la semana pasada, le pregunté que si le habían informado algo, me dijo que no. Entonces, ahora, el lunes, traté también de buscar información al respecto... Se me informó que hasta que el jefe de la unidad no se incorporara (porque él es parte, es miembro del órgano), que estaba de vacaciones, no se debía de evaluar ese expediente. Y, bueno, estamos en espera de eso. Él está sumamente desesperado por todo esto... teniendo en cuenta su salud, que no es la mejor”.

Luis Robles cumple una sentencia de cinco años de privación de libertad por cargos de “propaganda enemiga” y “desobediencia” tras manifestarse en solitario, con un cartel y de forma pacífica, en diciembre de 2020, en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas.



“Los medicamentos que está tomando son los medicamentos que nosotros le proporcionamos, para su alergia, antialérgico, para su hipertensión, la pastilla de hipertensión, pero que hay otras patologías que se están sumando y no se le da el tratamiento que lleva, claro que empieza a deteriorar los otros órganos del cuerpo y eso es la gran preocupación que tengo yo y que tiene él, porque no se está sintiendo bien, dijo desde La Habana la madre de Robles.

En agosto de 2022 se le negó a Robles Elizástigui el paso a régimen de mínima severidad debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal.



Yindra Elizástigui afirma que tras sus denuncias, se hizo una investigación en el penal y se tomaron medidas con los oficiales, ya que su hijo era inocente, indicó.



“Fue una decisión que se tomó, pero se comprobó, porque hay elementos de que él no fue el culpable Pero, bueno, se cumplió el año de una injusticia más... Ahora estamos en espera de esto”.



Luis Robles Elizástigui ha enfrentado malos tratos constantes en prisión, según denuncias de sus familiares. En una ocasión fue fotografiado frente a oficiales del penal sin ropa y en contra de su voluntad. El joven, de 30 años, ha sido reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia.