Preso del 11J confirma a su madre que está plantado en protesta por amenaza de nueva causa en su contra

El preso político cubano Brusnelvis Cabrera Gutiérrez está plantado en huelga de hambre desde el miércoles, 2 de agosto, en la prisión Combinado del Este, confirmó este lunes a Martí Noticias su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón.

Ese día, Cabrera Gutiérrez recibió la visita de un instructor penal de la unidad de la policía de Guanabacoa, quien se personó allí con el propósito de que el reo firmara un acta donde se le imputaba un nuevo delito: “desórdenes públicos”, dijo el joven a su madre este sábado en una llamada telefónica desde el penal.

El nuevo cargo está relacionado con un incidente que había ocurrido en la prisión durante una visita el pasado 8 de junio, cuando no se le permitió la entrada a la madrastra del recluso, explicó Migdalia.

“La situación es que le quieren hacer una nueva causa por desorden públicos, porque hace dos meses nosotros tuvimos allí un incidente, en una visita en que le negaron la entrada a la madrastra, que él había mandado ya que la pusieran en el tarjetón. Y, entonces, ya cuando yo me personé delante de él, me dijo: ‘no mamá, yo no voy a coger la visita’. Se quitó el uniforme, empezó a gritar Patria y Vida y eso, que estaba plantado. Yo lo seguí y lo apoyé”, detalló la mujer.



Según Gutiérrez Padrón, al cabo de dos meses, las autoridades del penal quien encausar a su hijo por lo que ocurrió.

“Y él no está de acuerdo con que le hagan la causa, él no firmó nada. Me dijo: ‘mamá yo no firmé nada, y yo no voy firmar papel ninguno’. De hecho, lo amenazaron que yo también estaba circulada y acusada por desorden público. Aquí, cuando te hacen una causa, usted empieza de cero”, afirmó.

La madre del preso político dijo que en la llamada que le hizo su hijo, ella le pidió que abandonara la huelga de hambre, algo a lo que Brusnelvis se negó. Gutiérrez Padrón agregó que este lunes acudiría al Combinado del Este para intentar ver a su hijo.

“Me llamaron tres presos, porque él había hasta renunciado al teléfono, y me dieron la noticia; entonces, a los tres presos les supliqué que lo convencieran de que me llamara, y me llamó antier y me lo confirmó todo”.

Me contó lo del desorden público, la acusación que le están haciendo, y que estaba plantado. Yo le dije que se quitara, y me dijo: ‘No, mamá, no me voy a quitar… Yo eso no lo voy a aceptar; ellos no me pueden hacer la causa por desorden público’”.

Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 21 años de edad, cumple condena por su participación en las manifestaciones del 12 de julio de 2021 en la barriada de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Fue condenado en un principio a 15 años de cárcel por el presunto delito de sedición, sentencia rebajada a 10 años tras el juicio de casación.

Según denuncias hechas por sus familiares, durante los dos años que lleva encarcelado el joven ha sufrido maltratos, aislamiento, suspensión de la visitas y llamadas telefónicas con su familia, así como provocaciones por parte de reos comunes en complicidad con la guarnición del centro penitenciario.