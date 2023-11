Apagones y falta de transporte en Cuba contradicen entusiasmo de Díaz-Canel

A pesar de la afirmación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de que el país ya había logrado superar el faltante de combustible que afectaba, entre otros sectores, al sistema eléctrico nacional, este fin de semana ocurrieron prolongados apagones a lo largo de la isla, dijeron a Martí Noticias residentes en varias provincias cubanas.



En el poblado de Mayarí, en la provincia de Holguín, desde este domingo a las cuatro de la tarde cortaron el servicio eléctrico hasta este lunes en la mañana. La afectación provocó dificultad para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Muchas personas tuvieron que acudir a la leña, además de pasar la noche entera con el calor imperante sin un ventilador, señaló la activista de la organización opositora Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes.



“El sábado se la llevaron también, por la tarde, hasta las 12 de la noche; esto no tiene nombre, de verdad que no”, aseguró Céspedes.

Desde la ciudad de Camagüey, la residente Leydis Tabares destacó las afectaciones en el territorio, entre las que se encuentra la imposibilidad de las familias agramontinas durante el fin de semana de lavar, limpiar, cocinar, entre otras tareas. Fue un fin de semana a oscuras.



“El sábado fueron afectaciones de alrededor de seis horas, pero el domingo fueron 10 horas de apagón. No hay combustible, pararon los trenes también. En Camagüey no hay transporte”, advirtió Tabares.



En Pinar del Río, el activista José Rolando Cásares apuntó que esta situación incrementa el malestar social. El domingo, la mañana entera la pasaron sin electricidad; la mayoría de las personas no pudieron ni almorzar. Esta situación también colabora con el auge de la criminalidad y la violencia que hay en las calles.

“Hubo interrupción de ocho horas, vino alrededor de las 9 de la noche y volvió a irse a las 12 de la noche”, destacó Cásares.



Juan Alberto de la Nuez Ramírez explicó que en el poblado de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, alcanzaron hasta ocho horas continuas los apagones. Este lunes, muchas personas no han querido ir a trabajar, argumentando que no han podido descansar por no poder dormir por el calor.



“Son 12 horas con electricidad y 12 horas sin electricidad durante todo el fin de semana en la provincia de Cienfuegos; hay un malestar inmenso en la población”, destacó Ramírez.



En el territorio villaclareño, el emprendedor Yoel Espinosa Medrano reportó que los apagones más fuertes ocurrieron en los municipios del interior de la provincia. También, por falta de combustible, hay paralización del transporte intermunicipal.

“En la ciudad también hay, pero no tanto como en los municipios. Están en un grito, como decimos en buen cubano, principalmente, este fin de semana”, explicó Espinosa Medrano.



Además de los apagones en la ciudad de Sancti Spíritus, la canasta básica llegó incompleta y, en el territorio, uno de los mejores productores de arroz en el país, la cosecha está muy deteriorada por la falta de recursos, dijo el periodista independiente Adriano Castañeda.



“La cifra es histórica en lo que es la inflación, es galopante todos los días. Por ejemplo, en estos momentos, el arroz está sobre los 180 pesos”, señaló Castañeda.

Mientras que, en Guantánamo, además de la falta del fluido eléctrico, están totalmente desabastecidos, enfatizó Miguel Ángel López Herrera.



“A la canasta básica lo que llegó fueron tres libras de azúcar por persona y diez onzas de chícharos... Una provincia sumida en la miseria, en el hambre, en el desamparo por parte de las autoridades”, opinó el opositor.



Y desde la comunidad de San Andrés, situada a 19 kilómetros de la cabecera provincial, en el territorio holguinero, Dámaso Alberto Fernández, apuntó:



“En la madrugada del viernes para el sábado, fueron apagones rompe equipos. Ya el sábado hubo apagones de cuatro horas. Ayer, pues también hubo, de seis de la mañana a doce del mediodía. Hoy se espera que sea de las 6 de la tarde a 12 de la noche”, concluyó Fernández.