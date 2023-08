Lizandra Góngora teme por su vida: dice estar rodeada de presas comunes con armas blancas

La presa política Lizandra Góngora teme por su integridad física dentro del penal Los Colonos, en la Isla de la Juventud, tras conocer que reclusas que cumplen sentencias por asesinato tienen en su poder armas blancas.



Así lo denunció en un audio enviado por familiares a Martí Noticias.



“Yo he hecho varias denuncias, he conversado con los jefes de las prisiones, Con Suárez, con Wilber, el de la Contra-Inteligencia que me atiende a mí; con (NO SE ENTIENDE EL NOMBRE) que también es jefe aquí y les he hecho saben en varias ocasiones que varias reclusas andan con cuchillos, armas blancas en las manos como si nada”, denunció Góngora Espinosa.

La prisionera política señaló que en su Destacamento al menos hay una reclusa “que todavía está ahí, que está entre dos reclusas, que todavía no sé sus apellidos, pero sé sus nombres, una se llama Aleida y la otra se llama Ulma, que están aquí por asesinato".

"Se lo he dicho al jefe, se lo he dicho a todo el mundo y nadie la busca, nadie la encuentra. Entonces temo por mi vida”, alertó Góngora.



La activista, madre de cinco menores, dijo que hace la denuncia para "que el mundo entero tome conciencia, por favor, que recuerden que yo soy presa política y que estoy en esta prisión, y necesito el apoyo de todos para que me ayuden".

"Por favor, se los pido, es un arma blanca, es algo que se debe tomar en serio y nada está sucediendo”, advirtió.



Góngora dijo temer que, por ser ella, los policías que han visto a la reclusa con arma blanca “no lo dicen, lo dejan para que no suceda nada, o algo me suceda a mí. Hay otras reclusas que lo han dicho también pero se hace ‘oído omiso’ a lo que se les está comunicando”.

La presa política finalizó agradeciendo a todos y con el lema “Patria y Vida”.



Lizandra Góngora Espinosa, miembro del Partido Republicano de Cuba, fue arrestada por participar en Güira de Melena, Artemisa, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. En un juicio al que los asistentes consideraron “amañado”, Góngora fue condenada a 14 de privación de libertad por los supuestos delitos de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “desorden público”.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)