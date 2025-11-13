Honran en Miami a Álvaro Uribe con proclama del Congreso por su defensa de la democracia

Getting your Trinity Audio player ready...

Oficiales electos del condado Miami-Dade entregaron una proclama del Congreso de Estados Unidos en reconocimiento al exmandatario colombiano Alvaro Uribe Vélez, por su defensa de los valores democráticos en Colombia y Latinoamérica.



El homenaje se llevó a cabo en el marco de su participación en el décimo Diálogo Presidencial de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).



El representante estatal de la Florida Juan Carlos Porras, los comisionados Fabio Andrade y Roberto González, el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, y funcionarios de las oficinas de la senadora Ashley Moody y del congresista Carlos Giménez presentaron la proclama a Uribe.



El décimo Diálogo Presidencial del grupo IDEA se celebra a lo largo de esta semana en Miami, con la participación de exjefes de Estado y líderes opositores de países latinoamericanos gobernados por regímenes autoritarios.



Fundado en 2015 a través de la Declaración de Panamá, el Grupo IDEA es un influyente foro no gubernamental contra los gobiernos totalitarios de la región.



Además de Uribe, participan en la reunión de Miami, entre otros, el expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, y las activistas opositoras Rosa María Payá, de la organización Cuba Decide, y Berta Valle, de Nicaragua.