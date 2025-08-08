Hialeah dedica una calle a los familiares de los presos políticos cubanos

Getting your Trinity Audio player ready...

Hialeah, una ciudad que alberga una de las mayores comunidades de exiliados cubanos en Estados Unidos, inauguró este viernes una calle en honor a los familiares de los presos políticos cubanos.

Además, la alcaldesa de la ciudad, Jacqueline García-Roves, emitió una proclama oficial declarando el 8 de agosto como el Día de los Familiares de los Presos Políticos Cubanos.

“Para mí es un orgullo poder poner el nombre de los familiares de los presos políticos en una calle aquí de Hialeah”, afirmó la alcaldesa y envió un mensaje a los presos políticos y sus familiares. “No pierdan la fe… estamos luchando por ustedes”.

La iniciativa fue impulsada por el activista y exprisionero político Ramón Couto, líder del Presidio Político Cubano en el exilio, quien dedicó el homenaje a su propia familia. “Este sueño se lo dedico a mis padres, a mis tías, a mi hermano, que tanto pasaron en esas visitas… Esto es para toda la familia de los presos políticos cubanos que empezó en 1959 y hoy, en el 2025, todavía hay cubanos en la cárcel”, declaró durante su intervención.

La periodista Ninoska Pérez Castellón, también organizadora del acto, destacó la importancia de preservar la memoria del exilio. “La dictadura de Cuba ha tratado de convertir a las víctimas en los malos. Y no es así. Este es un exilio que está lleno de víctimas, de mucho dolor. Y eso es lo que estamos honrando aquí”, dijo. Pérez Castellón y subrayó que este tipo de acciones representan “una forma de hacer justicia” mientras en la isla no existan garantías judiciales.

Para el exprisionero político y periodista Pedro Corzo el acto de este viernes en Hialeah es un "tributo a esos dos sectores (los prisioneros políticos y sus familiares) de la sociedad cubana extremadamente lastimados".