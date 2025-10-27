Foto con diplomáticos cubanos enciende críticas contra Mamdani en Nueva York

Getting your Trinity Audio player ready...

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, provocó un nuevo foco de controversia tras publicarse una foto, tomada el 3 de junio de 2024 con una delegación oficial del régimen cubano, durante la visita que esta hiciera al capitolio estatal en Albany. La imagen fue publicada este 26 de octubre de 2025 por el diario New York Post.

Mamdani, quien también es miembro de la asamblea estatal desde el 2021, ha expresado en múltiples ocasiones su convicción de que “el socialismo es la democratización de la economía” y de que “ningún pueblo debe estar castigado por elegir un camino distinto al capitalismo”.

La foto, en la que Mamdani posa sonriente junto a miembros de la delegación cubana, fue criticada por ciertos sectores de la Gran Manzana. La congresista republicana Nicole Malliotakis (R-NY), cuya madre huyó del régimen cubano, dice no asombrarle la bienvenida de Mamdani a los diplomáticos de La Habana. “No es sorpresa que Zohran estuviera encantado de dar la bienvenida a una delegación que representa al régimen comunista de Cuba, ya que ha hecho del libro de textos de Karl Marx parte de su campaña” y agregó la legisladora federal: “Mi madre no dejó la Cuba comunista para vivir en una Nueva York comunista”.

Para algunos sectores de la izquierda estadounidense que simpatizan con La Habana, Cuba sigue siendo un modelo de resistencia frente al “imperialismo estadounidense” y la visita de la delegación cubana, realizada el pasado año, ya la isla en medio de una crisis económica y humanitaria, con escasez de alimentos, apagones prolongados y migración masiva. El ahora candidato a alcalde insiste en que lo suyo es “solidaridad internacionalista”, aunque sus críticos dicen que esa solidaridad nunca se extiende a las víctimas de la represión.

Desde la perspectiva de la diáspora cubano-americana, la foto fue interpretada como un intento de normalizar o legitimar un régimen que durante más de seis décadas ha reprimido sistemáticamente las libertades políticas.



