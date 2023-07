Feminicidio 47: Una joven cubana fue asesinada por su expareja frente a su hijo de cuatro años 

Yunisleive Fernández fue asesinada por su expareja el pasado 23 de junio en el poblado de Torriente, provincia de Matanzas. Cuatro días antes la joven había ido a la Policía a pedir ayuda, luego de que este la golpeara “salvajemente”.

Según un reporte del medio independiente Cubanet, Fernández sufrió lesiones graves en su ojo izquierdo por una patada que le propinó el agresor el mismo día que ella interpuso la denuncia ante las autoridades. Los signos de violencia en su cuerpo no fueron suficientes para que la Policía detuviera a su expareja.

“Al enterarse que ella lo había denunciado, él la amenazó diciéndole que la iba a matar a ella y al hijo, que tiene cuatro años”, explicó Jonathan Adrián, primo de la víctima, a esa publicación.



La joven fue ultimada con un arma blanca enfrente del niño y de su madre, quien evitó que el agresor atacara también al menor. Jonathan aseguró a Cubanet que aún tiene la ropa que llevaba puesta su prima el día que la mataron porque la Policía ni siquiera la ha recogido para la investigación.

El crimen machista fue confirmado este miércoles por los observatorios independientes contra la violencia de género en Cuba. Con el asesinato de Yunisleive ya suman 47 feminicidios verificados en la isla en lo que va de año.

“Junio ha sido el mes más crítico de 2023”, explicó recientemente a Martí Noticias Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

Ese mes se constataron 12 feminicidios, a los que habría que sumarle otros dos ocurridos anteriormente y verificados en junio: Liudmila (Lula) Lewas Rendo, de 34 años de edad, asesinada por su pareja el 13 de febrero, en el poblado de Pedro Soto, en Melena del Sur y Danila Rivero García, de 47 años, ultimada el 27 de mayo en la localidad de Bartle, provincia de Las Tunas.

“Es inadmisible que ninguna institución o medio oficial cubano se haga eco de esta pandemia silenciosa, y ante todo es inaceptable que el régimen no adopte medidas urgentes como la declaración del estado de emergencia por violencia de género”, cuestionó el OGAT hace unas semanas.

El 4 de febrero de este año otra joven cubana fue asesinada mientras intentaba pedir protección a las autoridades. El crimen feminicida sucedió en la madrugada cuando Leidy Bacallao, una adolescente de 17 años, corrió a la estación de la policía del poblado Camalote, en el municipio camagüeyano de Nuevitas, para pedir ayuda.

El agresor la asesinó en presencia de los agentes, que intervinieron cuando ya era demasiado tarde. Tras las denuncias en redes sociales, el Ministerio del Interior (MININT) emitió un breve comunicado confirmando el crimen, sin mencionar que se tratara de un feminicidio.

“Un individuo de 50 años, de pésima conducta social y con múltiples antecedentes penales, ultimó con el empleo de armas blancas a su expareja de 17 años, quien buscaba resguardo en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de la comunidad. Como resultado de la respuesta de las fuerzas del orden interior, el autor del suceso resultó lesionado en la región lumbar”, dijeron en ese momento. Hasta la fecha no han publicado otras informaciones sobre el proceso.

Vecinos de la joven explicaron en redes sociales que el hombre había maltratado a otras mujeres en el pasado y que las autoridades nunca hicieron nada.

En abril de este año el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que habría "cero tolerancia" con la violencia machista. Más de un mes tuvo que esperar una madre de tres hijos en situación de riesgo. El 29 de mayo la mujer interpuso una denuncia en la Policía contra su pareja.

"Soy madre de tres hijos: el mayor de 19 y los gemelos de 8 años. Me separé del padre de los gemelos y él, en altas horas de la madrugada, violó mi domicilio cuando dormíamos y hubo lesiones. Fui a la policía y, desde el 29 mayo, está circulado para prisión provisional. Ya he ido siete veces tanto a Fiscalía como a la policía y no lo acaban de detener. Aún estoy escondida con mis hijos, que no pueden asistir a la escuela, porque tenemos miedo”, dijo.

Luego de los múltiples reclamos de la sociedad civil, observatorios y medios independientes, el agresor fue arrestado a finales de la semana pasada.

Los observatorios informaron este martes que trabajan en la verificación de otros dos presuntos feminicidios ocurridos también el pasado mes. Una de las víctimas fue identificada como Rafaela Yusmila Ramírez Chacón, de 45 años, cuyo cadáver fue encontrado en la mañana del 21 de junio en el portal de su casa, en Baire, en Contramaestre, Santiago de Cuba.

El otro caso al que hacen referencia es el de Elba Yipsi Pérez Álvarez, una mujer de 49 años que fue hallada muerta el domingo 11 de junio en su apartamento en el Distrito José Martí, de la ciudad de Santiago de Cuba.

Los nombres de las 12 mujeres víctimas de feminicidio en junio son: Alianni Rodríguez (25 años), Samira Lescar (31 años), Yanet Mejías González (24 años), Nelbys Leyva (37 años), Dayris Fuentes Chávez, Karina Betancourt Maren (41 años), Daimiris Medina (43 años), Anisleysi Rodríguez Mesero (34 años), Iliana Martínez Ávila, María Cristina Rodríguez Rodríguez (43 años), Milsa (46 años) y Yunisleive Fernández.