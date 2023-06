Asesinato de una joven en Colón marca feminicidio 46 en Cuba: “Junio ha sido el mes más crítico de 2023"

Alianni Rodríguez fue ultimada por su pareja en la noche del domingo 25 de junio en el reparto Frank País de la ciudad de Colón, en Matanzas. Su asesinato eleva a 46 el número de feminicidios verificados en Cuba en el primer semestre de 2023.

A Rodríguez, de 25 años, le sobrevive una hija de tres. El presunto agresor, identificado como Adrián Barrios, se encuentra prófugo de la justicia, de acuerdo a la información publicada por Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“Junio ha sido el mes más crítico de 2023. Los observatorios de Género Alas Tensas (OGAT) y de Yo sí te creo en Cuba hemos logrado constatar 11 feminicidios en este período”, explicó a Martí Noticias Yanelys Núñez, coordinadora de OGAT.

A estos 11 casos habría que sumarle otros dos, ocurridos anteriormente y verificados en junio. Se trata de Liudmila (Lula) Lewas Rendo, de 34 años de edad, que fue agredida por su pareja el 13 de febrero, en el poblado de Pedro Soto, en Melena del Sur y Danila Rivero García, de 47 años, ultimada el 27 de mayo en la localidad de Bartle, provincia de Las Tunas.

Los observatorios independientes informaron recientemente que estaban intentando verificar una alerta de feminicidio en Santiago de Cuba y otra en Baire, una en Trinidad (Sancti Spíritus), otra en Zulueta (Villa Clara) y una nueva en Guanabacoa (La Habana), que se sumaría al más reciente caso registrado en esa localidad: Nelbys Leyva, de 37 años y madre de una niña, quien fue asesinada por su expareja el 16 de junio.

La semana pasada, denunciaron el caso de una mujer y sus tres hijos, en riesgo de violencia feminicida. Han pasado cinco días desde que la alerta fue publicada y el agresor sigue sin ser detenido, merodeando por el barrio.

"Soy madre de tres hijos: el mayor de 19 y los gemelos de 8 años. Me separé del padre de los gemelos y él, en altas horas de la madrugada, violó mi domicilio cuando dormíamos y hubo lesiones. Fui a la policía y, desde el 29 mayo, está circulado para prisión provisional. Ya he ido siete veces tanto a Fiscalía como a la policía y no lo acaban de detener. Aún estoy escondida con mis hijos, que no pueden asistir a la escuela, porque tenemos miedo”, declaró la mujer cuya identidad no fue revelada.

Según explica, aunque ha acudido en varias ocasiones a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Diez de Octubre y a la Fiscalía Municipal del Cerro, no ha tenido respuestas. Ante la amenaza del hombre de que se llevaría a sus hijos, la fiscal que atiende el caso le aconsejó que no lo permitiera y continuara esperando a que la Policía actuara.

“Ya han pasado 23 días y los niños no han podido ni ir más a la escuela porque le tenemos miedo y estamos escondidos… Estoy desesperada. Parece que hay que esperar a que nos maten”, dijo.



“Es inadmisible que ninguna institución o medio oficial cubano se haga eco de esta pandemia silenciosa, y ante todo es inaceptable que el régimen no adopte medidas urgentes como la declaración del estado de emergencia por violencia de género”, cuestionó el OGAT, señalando que ya suman 164 los feminicidios verificados en Cuba desde 2019, año en el que comenzaron a llevar registros de estos crímenes.

En abril pasado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que habría "cero tolerancia" con la violencia machista. No obstante las autoridades siguen sin reconocer los feminicidios ocurridos en el país como un delito.

A inicios de junio, y ante los múltiples reclamos de la sociedad civil, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) presentó un Observatorio sobre Igualdad de Género (OCIG), que incluye estadísticas de "mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional como consecuencia de la violencia de género".

El OCIG registra 18 condenas por asesinatos machistas, con sanciones por encima de los 25 años de cárcel, aunque los observatorios independientes verificaron 36 feminicidios ese año.

Desde 2013, Cuba no rendía cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas. En el más reciente informe, analizado a finales de mayo, no se mencionó una sola vez la palabra feminicidio.