Feminicidios en Cuba superan en solo seis meses el registro total de 2022

La cifra de feminicidios registrados por los observatorios independientes en Cuba entre enero y junio de 2023 ya superó el total de casos verificados el pasado año. Hasta el momento, las organizaciones independientes han reportado 38, dos más que en 2022 (36).



El caso más reciente es el de Anisleysi Rodríguez Mesero, una joven de 34 años que fue asesinada en la noche del pasado miércoles, 7 de junio, en el municipio del Cerro, en La Habana. Las plataformas feministas informaron que se trata de un feminicidio social debido a la brutalidad sufrida por la víctima, aunque el crimen está bajo investigación.



“Dados los numerosos reportes de esta semana, seguimos trabajando en las verificaciones de un caso en Corralillo, y otro en Melena del Sur”, explicó el comunicado de YoSíTeCreo en Cuba, sin ofrecer más detalles.



La ola de feminicidios registrados en el país en lo que va de año ha vuelto a levantar las alarmas entre la sociedad civil, que exige al régimen cubano la aprobación de una Ley Integral Contra La Violencia De Género.



Por tercer año consecutivo, las feministas han hecho un llamado a las autoridades para que declaren el estado de emergencia por violencia de género, un mecanismo que permite establecer medidas de prevención junto a protocolos de protección para las sobrevivientes. Hasta la fecha no ha habido una respuesta oficial a la petición.



“Nos están matando porque carecemos de protocolos y mecanismos efectivos de prevención en Cuba, porque no accedemos a la justicia: persisten problemas en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y la recepción de denuncias. Nos están matando porque muchos de los agresores identificados tenían antecedentes de violencia, lo que habla de la ausencia de la prevención y de estrategias para la reinserción de estas personas. Nos están matando porque no tenemos refugios ni redes de protección, que salvaguarden la vida de las mujeres y sus hijes en riesgo”, señala la declaración.



Esta semana, el régimen de La Habana lanzó el Observatorio Cubano de Igualdad de Género (OCIG), una promesa que hicieran hace más de un año la viceprimera ministra Inés María Chapman y la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) Teresa Amarelle, como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).



Se trata de una acción conjunta entre la oficialista FMC y la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) presuntamente para proporcionar datos y análisis sobre diversos problemas de género en el país. El Observatorio brinda información sobre el PAM, así como estadísticas e investigaciones sobre varios indicadores como el empoderamiento económico de las mujeres, medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social, entre otras.



“Este observatorio oficial era muy esperado por la posibilidad de contar con más datos sobre diferentes problemas de género, siendo los más acuciantes todos los relacionados con violencias contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQA+. Que el Estado haya logrado al menos esa estructura es un paso importante, pero ha quedado muy por debajo de las necesidades actuales con respecto a estadísticas de género”, indicó en Facebook YoSíTeCreo en Cuba.



“Las cifras que ofrece son muy pocas, la mayoría están desactualizadas y otras profundamente sesgadas como los femi(ni)cidios”, cuestionaron.



Una de las principales expectativas con este Observatorio era la posibilidad de contar, por primera vez, con cifras oficiales actualizadas sobre los feminicidios en Cuba.



Entre los contenidos publicados en la web aparecen las cifras de las “mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional como consecuencia de la violencia de género, en los últimos 12 meses”. En ese sentido contabiliza 18 mujeres que en 2022 fueron “víctimas mortales por parte de su pareja o ex-pareja”. El número incluye, además “aquellas asesinadas en otros contextos, a manos de otras personas diferentes a su pareja, por razones de género”. Los observatorios independientes contabilizaron 36 en ese mismo período.



La Red Femenina de Cuba y otras cuatro organizaciones firmaron una declaración tras el lanzamiento del OCIG en la que cuestionan el compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres y exigen el cese de la criminalización del activismo feminista.



“Actualmente, las instituciones públicas cubanas existentes para representar o defender los intereses y derechos de todas las mujeres, lo hacen desde la condicionalidad política. No pueden responder siquiera, a los derechos de las mujeres, sometidas como están, a los intereses del sistema y a la ideología del partido único. La irracionalidad es el discurso, y en la práctica vivimos en una sociedad encuadrada y regimentada bajo la violencia estatal institucional y discursiva”, indican.



“La paridad de género en un régimen totalitario es un dato vacío. Las mujeres en el parlamento, no representan a las mujeres cubanas: responden el Partido Comunista. Si la intención real es avanzar en materia de derechos humanos, todo esto debe de cambiar. Negar el reconocimiento y la personalidad jurídica a las organizaciones femeninas de la sociedad civil independiente, demuestran falta de libertad política, y supone, además, una violación de los derechos de expresión, reunión y asociación”, cuestionaron.



Las plataformas de la sociedad civil exigen que los feminicidios se registren por el análisis de la causa de la muerte de la mujer o cuerpos feminizados, no por el extremismo machista de que el agresor cuente con una sentencia firme, como propone el observatorio oficial. “Esto deja fuera muchísimos casos”, dijeron.



Otros de los reclamos que hacen es la publicación de datos sobre “niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual por años; Violencia sexual contra mujeres, hombres y personas LGBTIQA+; Crímenes de odio por causa de género; Estadísticas sobre las diferentes formas de violencia ginecobstétrica”.



“Estas son las más acuciantes, pero hay muchas más, que son urgentes para frenar la violencia de género, que tiene su rostro más cruel en el subregistro actual de 38 feminicidios en lo que va de 2023”, agrega YoSíTeCreo en su mensaje.



Este es el listado de las víctimas de violencia de género en Cuba entre enero y junio de 2023, compartido por los observatorios independientes:



1. Damari Rodríguez Domínguez

2. Neisa López Vargas

3. Ana Rosa

4. Yailanis Lázara Pérez Camacho

5. Arelis Almarales Alberteris

6. Arisdani Viamontes Tomás

7. Yoilén Acosta Torriente

8. Yanet Rodríguez

9. Leydi Bacallao Santana

10. Jeysa Serrano Mojena

11. Mercedes Vasallo Herrera

12. Isabel Rodríguez Díaz

13. Yurina Yaque Pérez

14. Dalia Pardo Fasta

15. Arianny Benita Chavez Puche

16. Vanelys Macola Sierra

17. Nancy Peña

18. Elaidy Alonso Arbolaez

19. Yunia Guerra Azahares

20. Georvenia Castellanos Ramírez (Boyi)

21. Darislenis Fuentes Infante

22. Rosa Amelia Sotolongo

23. Caridad Medina Segreo

24. Adalis Segreo Ramos

25. Aliuska Jardines

26. Ana Ibis Llanes Fernández

27. Elisbel Lamorú Monjes (Bel)

28. Anay Toya

29. Tomasa Vargas

30. Daniela Thalia Tasse Arias

31. Yericel Hernández González

32. Danila Rivero García

33. Anay Pérez

34. Yanelis Carbonel Mayet (Mamutis)

35. María Cristina Rodríguez

36. Milsa

37. Ileana Martínez Ávila

38. Anisleysi Rodríguez Mesero