Ante la desesperación de no tener un techo para sus hijos, madres cubanas asumen riesgos, en espera de que el gobierno dé solución a sus problemas de viviendas.



Desde finales de octubre, Yudisnelis González, madre de tres menores de edad, ocupa la biblioteca municipal de San Germán, en la provincia Holguín, un lugar en peligro de derrumbe, donde la semana pasada la visitaron un médico y funcionarios del gobierno, según comunicó a Martí Noticias.



Entre las advertencias de las autoridades a González, está la posibilidad de que le quiten la custodia de sus hijos debido al peligro que corren en el lugar. Así lo explicó.

“Fueron los de Vivienda, fueron un médico, los de Cultura. Me dijeron que tenía que salir ese mismo día, desalojar eso y que, como eso estaba en peligro, para salvar a los niños, que me podían quitar los niños y entregárselos al papá”, relató González.

Sin embargo, la mujer señaló que tiene razones para negarse a abandonar la deteriorada biblioteca municipal de San Germán.



“Yo les dije que no, que ellos no podían quitarme los niños y que yo de allí no me iba a ir hasta que yo resolviera mi problema. ¿Dónde me voy a meter, si no tengo dónde vivir? [Si] Yo salgo de aquí, ¿dónde me voy a meter. Ahí, en el camino, no puedo estar”, explicó la señora.

La realidad que vive esta madre holguinera es también la de otra madre residente en Santiago de Cuba.

Dianeya Álvarez, paciente de cáncer, teme no poder dejarle nada a sus hijos debido a la deplorable situación económica y de vivienda que presenta, según explica en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“Es una situación crítica de vida, ya que el huracán Sandy me desbarató la casa y ahora vivo en un cuarto pequeño. Fui al Gobierno, porque soy una madre de dos niños, para solicitar un terreno, a lo cual el gobierno no me dio respuesta”, expresó Álvarez.



Solamente, en La Habana, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), hay un déficit habitacional de 216, 000 viviendas, mientras, a nivel nacional, la ONEI reporta un déficit de 862,000 inmuebles, una realidad que se muestra en las declaraciones de esta familia cubana al OCDH.

“El techo completo, allá arriba, todo eso ahí se moja, y son alérgicos, los cuatro niños son alérgicos. La grande tiene una enfermedad en la piel también", describió otra familia en testimonio al OCDH.

El tiempo de lluvias es el más temido por estos padres, que no pueden ofrecer un techo seguro a sus hijos. Cuando llueve, dijeron, "hay que correr para el hospital, a cualquier hora, con asma, con esto, con lo otro, porque, mira, como el piso es de tierra, ya tú sabes, cada vez que llueve, con la humedad, hay que correr con ellos”.