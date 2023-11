A falta de vivienda, madre cubana con tres hijos ocupa edificio en peligro de derrumbe (FOTOS+VIDEO)

Yudisnelis González, madre de tres menores de edad, ocupa desde hace 8 días la biblioteca municipal de San Germán, en la provincia de Holguín, por no tener un lugar donde vivir a pesar de haber solicitado ayuda a las autoridades, según dijo a Martí Noticias.



González aseguró que no piensa abandonar el lugar, declarado en peligro de derrumbe, donde no hay agua, ni electricidad, hasta no tener donde permanecer junto a sus tres hijos.



“Yo vivía en la calle 30, final. La casa era un ranchito, las paredes eran de trapo y de sacos viejos, entonces se mojaba más adentro que afuera cada vez que llovía. Estaba viviendo al aire libre, por eso fue que tomé la decisión de meterme allí”, declaró González.

Según la mujer, la puerta del inmueble estaba cerrada con un alambre. "Entonces yo abrí y me metí; ya no se usaba, porque está en zona de derrumbe”.



A la pregunta de cómo cocina los alimentos, la mujer respondió que “con carbón, porque ni corriente me quisieron poner. Busco agua de ahí, de las orillas, de la casa de los vecinos, cerca que me quede, ahí”, explicó González.

Según González, a visitarla sólo han ido “los de la cultura y una trabajadora social, más nada. Me decían que tenía que salir de ahí, que por qué me había metido ahí, por qué no había mandado los niños a la escuela. Yo les dije que no los había mandado por la situación que estaba pasando”, apuntó.

“Yo no pienso salir de ahí. Ellos me dijeron que no podía estar ahí, que eso estaba en derrumbe”, relató la mujer, advirtiendo que le da “un poco de miedo, pero, yo soy epiléptica y mis niños también. Yo tengo tres niños y no tengo dónde meterme”, declaró.

González dijo a Martí Noticias que sus hijos, “uno tiene cinco años, el otro tiene diez, la otra tiene ocho meses, una niña”.

La mujer contó que sus gestiones con las autoridades locales han sido infructuosas: "Fui a Vivienda, fui al gobierno también; iba casi todos los días y no me hacían caso”, concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)