Familia de Gil espera drástico giro tras declaraciones del exministro cubano en el juicio

La familia de Alejandro Miguel Gil Fernández espera un drástico giro de la Fiscalía de Cuba, tras las declaraciones del exministro de Economía en el juicio celebrado esta semana por "espionaje y otros delitos".

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular ordenó "por razones de Seguridad Nacional" mantener la vista oral a puerta cerrada con la presencia exclusiva las personas autorizadas por el tribunal.

Sin embargo, fuentes que presenciaron la defensa del ex viceprimer ministro de Cuba dijeron a su hermana, María Victoria Gil, que no hubo forma de probar que Gil actuó como espía.

"Quiero que el pueblo de Cuba sepa que mi hermano negó punto por punto todos los hechos vinculados al delito de espionaje que la Fiscalía le ha imputado", afirmó la hermana en declaraciones ofrecidas al podcast El mundo de Darwin.

La expresentadora de la Televisión Cubana exiliada en España quiso resaltar "que la defensa del abogado el doctor Abel Solá ha sido brutal, brillante".

Ella espera que la Fiscalía "modifique sus conclusiones provisionales y retire la acusación por no existir hechos probados".

"Si en Cuba hubiese sentido de la justicia, la verdad triunfaría y al menos por el delito de espionaje no pagaría a mi hermano. Mi hermano puede haber cometido delitos económicos, pero espía Alejandro Miguel Gil Fernández no es. Y esto no es más que un montaje político", sentenció.

En Cuba el delito de espionaje se sanciona con privación de libertad de 10 a 30 años, cadena perpetua o muerte.

María Victoria mantuvo el anonimato de sus fuentes y sólo aclaró que no se trata del hijo del exministro, quien fue el único miembro de la familia al que se le permitió asistir.

"No estamos solos y hay personas dentro de la Seguridad del Estado que aman el sentido de la justicia, y una de esas personas que no puedo nombrar, por supuesto, por su seguridad, se ha puesto en contacto conmigo", reveló la hermana del funcionario destituido en febrero de 2024.

Junto a Gil fueron destituidos otros dos ministros: Elba Rosa Pérez Montoya, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; y Manuel Santiago Sobrino Martínez, titular de la Industria Alimentaria.