Juicio contra exministro Alejandro Gil será este martes, informa el régimen cubano

El juicio oral contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, será este martes, 11 de noviembre, a las 9.30 de la mañana, informaron las autoridades.



"Conforme a lo establecido en los articulos 153 de la Constitucion de la República de Cuba y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal, por razones de Seguridad Vacional asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el tribunal", informó la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular.

La decisión anula las peticiones que, desde la sociedad civil, abogaron por un juicio público al exfuncionario, acusado de espionaje, entre otros graves delitos como malversación, lavado de activos, falsificación de documentos, evasión fiscal y tráfico de influencias.



"En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa", dijeron las autoridades en la nota oficial, que no hace referencia a los otros imputados en el caso.

Gil Fernández, hombre de confianza del gobernante Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 junto a otros altos cargos como la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, y el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez.

