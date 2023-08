Excarcelan a otros dos manifestantes de protesta de Caimanera

Las autoridades judiciales excarcelaron este lunes a los manifestantes Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquiz González, detenidos por manifestarse el 6 de mayo, día en que se suscitó una protesta de decenas de vecinos en el municipio guantanamero Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida.

“El abogado me acaba de llamar para informarme que le dieron libertad inmediata a Rodolfo Álvarez y a Freddy lo sueltan con una multa”, informó a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, participante de las demostraciones caimanerenses, que continúa en prisión preventiva.

Gloria Sarquiz González, hermana de Freddy Sarquiz González, confirmó a nuestra redacción que Freddy fue liberado con una fianza.

Antes, el 31 de mayo, habían cambiado la medida de prisión preventiva a libertad bajo fianza a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez.

Continúan detenidos bajo investigación policial, en la prisión provincial de Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González.

“Se mantienen presos, no les aprobaron cambio de medida. Están en espera de juicio, pero no se sabe la fecha. El abogado me dijo que no tienen petición fiscal todavía”, señaló Martínez Valdivia.

El abogado defensor ha solicitado, en tres ocasiones, un cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a domiciliar, pero han sido rechazadas por la fiscalía, indicó Martínez Valdivia.

Cinco de los manifestantes, Yandris Pelier Matos, Felipe Correa Martínez, Freddy Sarquiz González, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González están acusados de “desórdenes públicos” y “resistencia”. A los dos últimos se les cargó, además, con los delitos de “atentado” y “daños a la propiedad’.

La Brigada Especial conocida por Boinas Negras se extralimitó en el uso de la fuerza, según denunciaron familiares de los detenidos durante la protesta.

La queja fue revisada por la Fiscalía Provincial de Guantánamo que escuchó los testimonios de los presos, de Victoria Martínez y del personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostinho Neto, a donde fueron llevados por el instructor penal luego del violento arresto. Hasta el momento el órgano judicial no se ha pronunciado.