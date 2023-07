"Aquí no hay nada que celebrar", opinan los cubanos sobre conmemoración del 26 de julio

Con presos políticos en precarias condiciones en los penales del país y padeciendo una profunda crisis socioeconómica reciben los cubanos este 26 de julio señalaron a Martí Noticias residentes desde la isla.



Este martes tuvo que ser hospitalizado en Santa Clara, uno de los presos del 11 J, Javier Delgado Torna, de 54 años, condenado a tres años y seis meses de prisión por el presunto delito de desórdenes públicos, por su participación en la protesta popular en el poblado de Caibarién.



Torna, quien había recibido una licencia extrapenal por sus precarias condiciones de salud, fue retornado a principios de julio para el penal de Guamajal, informó el periodista independiente Guillermo del Sol.



“Con dolor en el pecho, con la frecuencia cardiaca baja y la presión arterial bien alta, su estado de salud es precario, la Seguridad del Estado es responsable de la vida de Javier Delgado Torna, en estos momentos, su vida corre peligro”, advirtió el comunicador.



El acto provincial de Guantánamo por el 26 de Julio se celebra en el poblado de Caimanera, donde cuatro jóvenes permanecen presos por haber participado en una protesta pidiendo mejores condiciones de vida y alimentación el pasado 6 de mayo, recordó el comunicador independiente Yeri Curbelo.



“Es una estrategia del régimen para buscar la manera de opacar la protesta. El aceite de junio aún no lo han traído, el café tampoco lo han traído, hace como 10 o 15 días que no traen leche para la población, es triste, es lamentable, es catastrófico”, describió Curbelo.



La ciudad de Santiago de Cuba, sede del acto central por el 70 aniversario del 26 de Julio, sufre actualmente de un brote de dengue, esto entre otras precariedades, y no hay recursos para enfrentarlo, explicó a Martí Noticias Eldris González Pozo.



“Tienes que comprar tú por tus propios medios las medicinas, no están ingresando a nadie, no se han botado para la calle la gente de la campaña para hacer el auto focal”, reportó Eldris.



Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde la ciudad de Cienfuegos, resumió el sentir de la población hoy en día.

“No hay esperanza, no hay futuro, no se ve el final del túnel, el pueblo ha perdido todas las ilusiones”, contó el activista.



En la provincia de Villa Clara, la escasez es total, faltan los medicamentos, alimentos y el transporte, comentó el emprendedor Yoel Espinosa Medrano.



“El cubano de a pie, la masa trabajadora, los ancianos y demás, hoy en día están viendo la realidad: que el gobierno es inoperable”, dijo.



Julio Cesar Góngora, desde la ciudad de Pinar del Río, opinó: “Ellos lo único que saben es propagandizar el castrismo... Los otros días uno diciendo que hicieran estanques en las casas para criar pescados, eso es una burla”.



Anderlay Guerra Blanco reside en la ciudad de Guantánamo y destacó que hay un deterioro de todas las condiciones de vida allí.



“Es una situación que ya supera los límites de la población, sencillamente aquí no hay nada que celebrar”, expresó el periodista independiente.

Desde el poblado de Banes, en la provincia de Holguín, William Tamayo reaccionó a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien responsabilizó nuevamente al embargo del gobierno de los Estados Unidos, por las carencias que sufre el pueblo de Cuba.



“Nos estamos muriendo de hambre, no hay frijoles, no hay chícharos, no hay aceite, no hay nada, el único bloqueo que siempre ha visto aquí es el bloqueo interno”, afirmó Tamayo.