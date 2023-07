Hospitalizado uno de los cuatro detenidos en la protesta de Caimanera

Uno de los cuatro manifestantes detenidos por participar en la protesta popular que tuvo lugar en Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo, ha sido internado en el hospital de la prisión.

Los detenidos Luis Miguel Alarcón Martínez, los hermanos Rody y Daniel Álvarez González, y Freddy Sarquiz están acusados por el delito de desórdenes públicos y permanecen en espera de juicio en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo, donde recibieron visita familiar el jueves.

Freddy Sarquiz, está internado en el hospitalito del penal, en malas condiciones de salud. “Está ingresado, enfermo de los nervios y enfermo de la piel, lleno de granos infectados”, informó en entrevista con Martí Noticias, Victoria Martínez Valdivia, quien denunció que su hijo, Luis Miguel Alarcón, sigue sin atención médica especializada.

Alarcón Martínez sufrió la confiscación de una carta que le llevó su madre y de un medicamento. El prisionero fue separado de los hermanos Álvarez González, luego de un registro realizado el 12 de julio, informó Martínez Valdivia.

“Entraron, llamaron a los tres y registraron todas sus pertenencias, todo lo que ellos tienen allí, inclusive una carta que yo le había hecho de apoyo a mi hijo, que yo le entregué se la quitaron, la leyeron. En la carta que le hice a mi hijo le explico yo a él, que él no tiene culpa de nada, él no es un ladrón, que no se sintiera mal, que él es un muchacho bueno... 'Yo te apoyo en lo que hiciste porque no hiciste nada malo, lo único que hiciste fue decir la verdad, que no hay alimentos en el pueblo', es una falta de respeto porque es una carta privada que le hice a mi hijo", denunció la señora.

"Unas pastillas que yo le había dado para las diarreas se las quitaron y lo que hicieron fue que los separaron, ellos estaban los tres juntos, en estos momentos los dos hermanos están de un lado y él está para otro", contó Martínez Valdivia.

"Ya perdió un diente y está a punto de perder una muela. El dolor intenso ahora no lo resiste porque una muela perdió un pedazo, tiene un hueco y es la que más le está doliendo, le duele, le duele, le duele, de los mismos golpes que le dieron”, recordó la mujer.

El mismo día de la manifestaciín las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país.

El 26 de junio, la Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita a familiares y detenidos durante la protesta, que denunciaron haber sido golpeados por los miembros de la Brigada Especial de Boinas Negras.

La denuncia fue firmada por Luis Miguel, Rody y Daniel así como por Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, ambos en libertad bajo fianza desde el 31 de mayo y aún bajo investigación.

El abogado que contrató la familia volvió a presentar la solicitud para un cambio de medida cautelar de fianza con reclusión domiciliaria hasta la fecha del juicio, en favor de los cuatro detenidos, pero fue nuevamente fue rechazado por la fiscalía.