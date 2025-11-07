Escala tensión diplomática entre Perú y México: Sheinbaum es persona non grata

Getting your Trinity Audio player ready...

El Congreso peruano votó el jueves a favor de declarar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum persona non grata, una decisión que eleva la tensión diplomática entre ambos países

Las relaciones actuales entre Perú y México están rotas, una medida que Perú inició el 3 de noviembre de 2025, después de que México otorgara asilo político a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez.

Chávez había sido puesta en libertad bajo fianza en septiembre de 2025 mientras esperaba juicio por su presunta participación en el intento de golpe a la presidencia de Pedro Castillo en 2022.

El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó la decisión de México como un "acto hostil" y acusó al país azteca de injerencia reiterada en los asuntos internos de Perú.



Ambos gobiernos, sin embargo, han manifestado que a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, mantendrán relaciones consulares para brindar apoyo a sus ciudadanos.



México ha defendido sus acciones argumentando que tiene una larga tradición de otorgar asilo político de conformidad con el derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó la ruptura diplomática de Perú como "excesiva y desproporcionada".



Esta situación se enmarca en una serie de tensiones regionales, incluyendo la ruptura diplomática de México con Ecuador en abril de 2024, después de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas allanaran la embajada mexicana en Quito para arrestar a un exvicepresidente que había recibido asilo.