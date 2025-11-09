Elon Musk sobre el fracaso del comunismo: “¿Cuántos botes vienen de Cuba a Florida?”

Getting your Trinity Audio player ready...

Durante una extensa conversación en el pódcast The Joe Rogan Experience, el magnate estadounidense Elon Musk abordó recientemente temas como el comunismo, la migración masiva desde Cuba y el espíritu emprendedor de los cubanos en Estados Unidos, especialmente en Miami.

“¿Cuántos botes vienen de Cuba a Florida? Estaba pensando, ¿cuántos botes se están acumulando en las costas de Florida viniendo de Cuba?”, dijo el dueño de Tesla y SpaceX, en referencia a los años de migración masiva desdela isla hacia las costas estadounidenses.

Más de 650 mil cubanos salieron de Cuba rumbo a Estados Unidos en los últimos cuatro años, aunque el éxodo indiscriminado se frenó con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump y la instauración de políticas migratorias más restrictivas contra la inmigración ilegal.

Musk añadió con ironía: “Hay un montón de botes gratis que podrías tomar si quieres regresar a Cuba. Está bastante cerca. Pero por alguna razón, la gente no lo hace. ¿Por qué los botes solo vienen en esta dirección?”



El multimillonario elogió el carácter emprendedor de los cubanos en el exilio, a quienes llamó “los capitalistas más rabiosos de Estados Unidos”.



“Los cubanos en Miami no quieren escuchar ninguna tontería. No quieren escuchar ninguna tontería socialista. Dicen: ‘No, no, no, sabemos lo que esto realmente es. Esto no es solo un maldito sueño’”, agregó.



A lo que su interlocutor apostilló: “Sí. Es una opresión gubernamental extrema”, en referencia al régimen dictatorial cubano.



Musk añadió que el comunismo, en general, ha fracasado dondequiera que ha surgido como ideología y sistema político.



“Es una pesadilla. Y una forma obvia de saber cuál ideología es la mala es ver cuál construye muros para mantener a la gente dentro y evitar que escapen”, explicó. “Berlín Oriental construyó el muro, no Berlín Occidental. Lo construyeron porque la gente intentaba escapar del comunismo hacia Berlín Occidental, pero nadie iba en la dirección contraria”.



El magnate criticó a los regímenes comunistas por su falta de éxito: “No hay ejemplos de que haya funcionado alguna vez. Hay ejemplos de muchas mentiras, como Corea del Norte: ‘Den esta tierra al Estado, controlaremos la comida, nadie pasará hambre’. No. Ahora nadie puede cultivar comida excepto el gobierno. Y te dirán exactamente qué comer. Y comes muy poco”, explicó.



Las declaraciones de Musk fueron respaldadas por Rogan, quien concluyó: “Ellos [los cubanos] saben lo que es el comunismo… y no quieren volver a escuchar hablar de eso”.

En un comentario sobre las declaraciones de Musk, el joven programador Aníbal Sánchez Numa señaló: “El cubano es emprendedor por naturaleza siempre le gusta llegar lejos nunca se conforma y es capaz de lograr lo mismo o más que otros teniendo menos. Soy programador y cuando salí de Cuba me preguntaban que cómo podía ser programador si en Cuba prácticamente no había Internet, por eso cuando llegamos a cualquier país normal, sin restricciones, somos imparables”.