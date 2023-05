Cubanos protestan durante presentación de Buena Fe en Valencia: "Hemos estado aquí para decirles que los presos políticos no están solos"

Un grupo de exiliados cubanos protestó este lunes en Valencia, España, durante una presentación del dúo musical Buena Fe en un local sindical de esa ciudad.

Las protestas quedaron registradas en directas y videos compartidos en Facebook por la activista cubana Amalia Barrera.



Según narró la joven, la manifestación comenzó dentro del local donde se estaba presentando el dúo.

Un video muestra cómo uno de los activistas se dirigió a Buena Fe en pleno concierto y les dijo que "eso que estás diciendo, los jóvenes cubanos lo consideramos una alternativa a la dictadura que tenemos ahora en Cuba”.

Israel Rojas, uno de los integrantes del dúo y declarado defensor del régimen cubano, lo llamó un falta de respeto.

Inmediatamente, el joven fue sacado del lugar, mientras les llamaba "hipócritas" a los asistentes al concierto.

En uno de sus videos transmitidos en vivo, Barrera señaló que quienes los expulsaron y "acorralaron" durante el concierto “han sido unos pocos, los que conocemos ya, los que reúnen dinero para llenar los bolsillos de los Castro".

La activista, que continuó su protesta pacífica desde las afueras del local donde se presentaba Buena Fe, también dijo que dentro "han hecho odas de alabanza a Fidel, a la dictadura…".

"Ellos pueden hacer todo lo que quieran, pero lo que no van a impedir es que vengamos nosotros a decirles a ellos que no nos van a callar", aseguró la activista. "Hemos estado aquí para decirles en sus caras que no nos vamos a callar, para decirles que los presos políticos no están solos", aseveró.

Reclamando la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba, Barrera afirmó: “Aquí estoy por Luis Manuel Otero Alcántara, estoy por el Movimiento San Isidro”.

Varias ciudades españolas han cancelado las presentaciones ya programadas por Buena Fe en esta gira por España, que comenzó el pasado 13 de mayo en Madrid.

Durante el primer concierto en la capital española, exiliados cubanos igualmente protestaron. Fue cuando el cónsul cubano agredió a los activistas, mientras gritaban "Patria y Vida".

La primera ciudad que anunció la suspensión del concierto fue Barcelona. Luego, Salamanca y Zamora. También fue cancelada una presentación que estaba prevista para las fechas del regreso del dúo a Madrid, al final de la gira.

Además, exiliados cubanos han encarado en lugares públicos a los integrantes del grupo, los cantantes Israel Rojas y Yoel Martínez.

Gritando “Abajo la dictadura”, “Libertad para los presos políticos” y "Patria y Vida", según se escucha en los videos, los exiliados increparon a los músicos en en un restaurante de comida rápida estadounidense, justo antes de que Buena Fe participara en un acto electoral anticapitalista en Barcelona.

Luego del incidente, Buena Fe acudió al mitin electoral del partido catalán Candidatura de Unidad Popular (CUP), de extrema izquierda e independentista.

Por su parte, el régimen cubano ha respaldado al dúo.

Mediante la página de YouTube llamada "Pensar la Historia con Eliades Acosta", Israel Rojas aseguró que Buena Fe continuará cumpliendo "sus compromisos artísticos" en España, "no por una cuestión económica, sino por una cuestión esencialmente de dignidad", dijo.

Asimismo, criticó a los cubanos exiliados que han protestado contra el dúo, calificándolos como "esta contrarrevolución aliada con los sectores más ultraderechistas de esta nación, algo que no habíamos visto antes (en Estaña)".

Cubanos exiliados han señalado que en España, Buena Fe se ha presentado en mítines políticos de partidos de extrema izquierda.