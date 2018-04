Total y Siemens negocian acuerdo para planta eléctrica a gas en Cuba

La firma energética francesa Total SA y el gigante industrial alemán Siemens AG esperan firmar pronto un acuerdo con Cuba para construir una planta de energía eléctrica a gas de 600 megavatios en la isla, según diplomáticos y empresarios con conocimiento de las conversaciones.



Las dos empresas encabezan un consorcio que ha estado en negociaciones con Cuba desde el año pasado cuando ganaron una licitación para el proyecto, dijeron las fuentes, que no identificaron a los otros miembros.



"Total, con algunos socios internacionales, está analizando un proyecto de generación de GNL (Gas Natural Licuado) en Cuba, uno de varios países donde Total está explorando posibilidades similares para el GNL", dijo la compañía en un comunicado a Reuters.



Un portavoz de Siemens en Alemania no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.



Las fuentes advirtieron de que muchos detalles del proyecto se siguen negociando y que la combinación entre las sanciones de Estados Unidos y la burocracia comunista cubana no daba garantías de que el acuerdo se cierre, pese a que hay expectativas.



El posible negocio es el más reciente ejemplo de empresas de la Unión Europea que tratan de aprovechar la apertura de Cuba a la inversión extranjera.



En el proyecto Bahía de Matanzas, a 124 kilómetros al este de La Habana, Total recibiría el gas líquido del exterior y luego lo almacenaría, procesaría y suministraría a la planta, que sería construida por Siemens, dijeron las fuentes.



La capacidad total de generación eléctrica de Cuba es de alrededor de 6.000 megavatios y la demanda está aumentando por el crecimiento del turismo, la digitalización y la demanda del nuevo sector privado.



Alrededor del 95 por ciento de la electricidad en Cuba se genera con combustibles fósiles, pero el gobierno comenzó un programa para generar un 24 por ciento con fuentes renovables para 2030.