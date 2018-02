Cuba se molesta con canciller español por desmentir visita de los Reyes

La prensa estatal cubana, portavoz oficiosa del Gobierno de la isla, deploró este martes que el Ejecutivo español se haya desdicho sobre la visita a Cuba de los Reyes de España, así como sus opiniones "injerencistas" y colonialistas sobre las próximas elecciones generales en el país caribeño.



"Algunos personeros políticos españoles siguen mirando a América como la colonia que fue hace ya dos siglos", sostiene un artículo en el diario oficial Juventud Rebelde, en referencia a una comparecencia parlamentaria la semana pasada del ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, sobre la visita de los monarcas.



En esa comparecencia, Dastis aseguró que el viaje de los Reyes "no es que se suspendiera, es que nunca llegó a plantearse".



Además, Dastis dijo que el Gobierno de España "ha tratado de ver si se daban las circunstancias y condiciones para esa visita" a Cuba, pero finalmente se concluyó que "en estos momentos no se daban".



El artículo publicado este martes por el diario Juventud Rebelde afirma que en esa comparecencia parlamentaria Dastis fue interpelado "de manera injerencista en los asuntos internos de otros países, por representantes de los partidos de derecha Ciudadanos y Popular", y revirtió "expresamente" las declaraciones que hizo en La Habana.



"El ministro de Exteriores cambió de parecer y aquello fue lo de donde dije digo, ahora digo Diego", ironiza el artículo, que destaca que "con un prurito de vergüenza propia", Dastis reconoció que "con Cuba, España tiene suficientes lazos para justificar una visita a cualquier nivel".



El texto se pregunta "qué condición o circunstancia tendría que existir según Dastis, para propiciar la visita del jefe de Estado español a la isla, que no sea la existencia de claras bases en las relaciones de respeto mutuo, reciprocidad, igualdad y no injerencia en los asuntos internos".



La visita de los Reyes de España a Cuba se puso sobre la mesa en abril del año pasado, cuando el canciller cubano, Bruno Rodríguez, cursó la invitación durante un viaje oficial a Madrid y esta fue aceptada por el Gobierno español, con la premisa de que se produciría "lo antes posible".



En septiembre pasado Dastis estuvo en La Habana, donde se reunió con Rodríguez y se abordó la preparación de una visita para principios de 2018, antes de que Raúl Castro abandone la presidencia del país.



Esa visita de Felipe VI supondría el primer viaje de Estado de un monarca español a Cuba, ya que su padre, el ahora rey emérito Juan Carlos I, nunca llegó a viajar a la isla de forma oficial, aunque sí estuvo en La Habana durante la Cumbre Iberoamericana de 1999 y también representó a su país en los funerales de Fidel Castro en 2016.



El diario cubano arremete también contra el jefe de la diplomacia española por sus alusiones, en esa misma comparecencia, a los derechos humanos en la isla y las elecciones que se celebrarán en abril próximo, en las que se elegirá a un nuevo presidente y Raúl Castro abandonará el cargo.



Sobre el primero de esos asuntos, Juventud Rebelde sostiene que "se tratan de erigir tradicionalmente en paladines para esconder sus propias deficiencias e imponer intereses políticos".



"Parece que (el ministro) se acordó del aguijoneo de la maltrecha derecha de su país y se creyó en el deber de depararnos el 'disfrute' de las libertades y derechos de los españoles -muy discutidos por cierto por los propios españoles y no digamos de los ciudadanos de algunas regiones autonómicas", refiere el artículo.



La referencia velada al conflicto catalán es una de las primeras menciones que hace la prensa cubana sobre ese tema, del que hasta ahora había publicado noticias, pero no opiniones.

(EFE)