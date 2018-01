El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió este sábado en una carta abierta al ministro de Justicia de España Rafael Catalá que aborde el tema de la libertad de asociación en su encuentro con las autoridades cubanas durante su visita a la isla.

Catalá llegó en la noche del sábado a Cuba y desarrollará este lunes la agenda oficial de su primera visita a la isla con el propósito de reforzar la cooperación judicial y firmar un memorando de entendimiento para facilitar los trámites relacionados con el derecho civil.



En la misiva, el OCDH señala que el gobierno cubano, "aún siguiendo las pautas de la actual ley", impide el registro de asociaciones con fines e intereses distintos al del Partido Comunista (único), "violando un derecho internacionalmente conocido".

La organización de derechos humanos sugiere al ministro español que se reúna con grupos independientes en la isla, como la Asociación Jurídica Cubana, o el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, que puedan ponerlo al tanto de las numerosas violaciones del régimen cubano en esta área.

El OCDH pide a Catalá indagar sobre si "el gobierno cubano tiene planes de impulsar una reforma a la Constitución para permitir el ejercicio de la libre asociación", o si "prevé una nueva Ley de Asociaciones según estándares democráticos".

El Observatorio subraya, además, la necesidad de inquirir a las autoridades judiciales cubanas por su pasividad ante las violaciones de otras instituciones, como la policía política, "que detiene arbitrariamente, confisca bienes y viola la privacidad de activistas cívicos y disidentes con total impunidad legal".

Por último, el OCDH espera que, como representante de un gobierno democrático, el ministro español se interese por la "difícil realidad de los ciudadanos cubanos", amén de que su visita sea para "tratar intereses nacionales españoles o asuntos meramente técnicos".

"Firmaremos mañana (lunes) un protocolo de acuerdo para facilitar los aspectos de derecho civil a los cubanos en España y los españoles en Cuba, para que tengan más facilidades en trámites comerciales, de derecho civil y de familia o la obtención de la nacionalidad", explicó a Efe Catalá.

El ministro Catalá recordó que ya hay casi 150.000 cubanos que cuentan con pasaporte español, gracias a la Ley de Memoria Histórica (conocida como Ley de Nietos porque otorga la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrados españoles), y que en los próximos meses serán 70.000 más.



El memorando de entendimiento se firmará mañana con la ministra de Justicia de Cuba, María Ester Reus; pero también tiene previstos otros encuentros con otras autoridades cubanas como el presidente del Tribunal Supremo Popular de Justicia, Ruben Remigio; y el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Excmo. Sr. Ministro de Justicia

D. Rafael Catalá

Madrid, 20 de enero de 2018

Sr. Ministro de Justicia

Por los medios de comunicación hemos tenido noticias de su inminente visita a Cuba con el objetivo de reforzar la cooperación judicial entre los dos países.

Desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) creemos de suma importancia que en la anunciada reunión con María Esther Reus, Ministra de Justicia, se incluya en el encuentro la imposibilidad práctica de que los cubanos ejerzan su derecho a asociarse, porque aún siguiendo las pautas de la actual ley, el gobierno, por medio de dicho ministerio, impide el registro de asociaciones que tienen fines e intereses distintos a los del Partido Comunista, violando de esa manera un derecho que es internacionalmente reconocido. Estamos seguros de que destacados activistas integrantes de la Asociación Jurídica Cubana o del Comité Ciudadanos por la Integración Racial estarían dispuestos a reunirse con usted y contarle sus experiencias en tal sentido.

Igualmente, creemos oportuno preguntarle sobre si el gobierno cubano tiene planes de impulsar una reforma a la Constitución para permitir el ejercicio de la libre asociación; por ejemplo, derogando el artículo 5 que posiciona al Partido Comunista de Cuba como “fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, o el artículo 7, que condiciona los intereses de las nuevas asociaciones a la “consolidación y defensa de la sociedad socialista”; y, en esa misma línea, preguntar si se prevé una nueva Ley de Asociaciones según estándares democráticos.

Como también se reunirá con el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, creemos que debería interesarse por la pasividad del poder judicial cubano ante las arbitrariedades de otras instituciones del Estado, como la policía política, que detiene arbitrariamente, confisca bienes y viola la privacidad de activistas cívicos y disidentes con total impunidad legal, sin que exista un contrapeso. También es oportuno preguntarle sobre si desde dicha institución se debería impulsar la creación de una sala de Garantías Constitucionales.

Sr. Ministro, la mayoría de los españoles se sienten orgullosos de su Estado de Derecho y su democracia, y esa es una realidad que el gobierno no debe perder de vista en sus relaciones con otros estados, en especial con aquellos que no respetan los derechos humanos. Es engañoso hacer creer a los demás que no se pueden defender determinados valores bajo el pretexto de que la visita es para tratar intereses nacionales españoles o asuntos meramente técnicos. Es por ello que esperamos que como representante de un gobierno democrático decida mostrar un interés por la difícil realidad de los ciudadanos cubanos, que tanto respetan y admiran a España por su cultura, pero muy en especial, por su ejemplo de transición democrática.

Respetuosamente,

Elías Amor

Presidente del OCDH Alejandro González Raga

Director Ejecutivo del OCDH

(Con información del OCDH y EFE)