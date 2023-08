Crisis de efectivo en Cuba afecta el pago de salarios; experto explica origen del problema (VIDEO)

Atrasos en el pago de salarios y vacaciones a trabajadores en Guantánamo, informó recientemente el diario digital provincial Venceremos. Sobre el tema el activista Emilio Almaguer desde Baracoa, en esa provincia, confirmaba la situación a Martí Noticias.



“Que del mes pasado se han juntado dos salarios, la parte de la educación, lo que es construcción…”, dijo.



Según la nota de Venceremos, la pasada semana se debía el salario, y las vacaciones en algunos casos, a 6, 270 trabajadores, sobre todo de las entidades adscritas a cultura, el Instituto de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) y la Enseñanza Media Superior de Educación. El problema ya ha sido solucionado, aseguró a Martí Noticias este lunes Emnier Savón Cotilla, miembro del secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

“Ya se ha solucionado el problema. Educación era el sector de mayor problema. Ya se le pagó a Educación la semana pasada; Cultura, que era el que quedaba, ya hoy se le está pagando”, dijo el funcionario.



Según Cotilla, el problema se originó debido a la falta de efectivo.



“Era falta de efectivo que tenían ahí, en el banco, que no había”.



La crisis por la escasez de efecivo se vive en toda la isla. Unida a problemas estructurales para el pago electrónico, como la inoperancia de los cajeros automáticos, afecta directamente a la población.



En algunas localidades de la provincia Villa Clara no existen cajeros automáticos, aseguró desde allí el periodista independiente Joel Medrano.



“Hay muchos municipios que no tienen cajeros automáticos y ya le han dado las tarjetas esas para cobrar de forma virtual, y están viviendo una situación desesperante porque en los municipios no hay cajeros automáticos”, aseguró Medrano.



Al respecto, el diario estatal Granma ha explicado que no se elimina el efectivo, que será un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El diario oficialista indica, además, que las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago.



La mayoría de los afectados "son personas adultas, retirados, jubilados, otras que no tienen la tecnología de teléfono para poder acceder a esta plataforma, y está creando una situación desesperante”, dijo Medrano.



La situación se extiende a la capital cubana, explicó desde allí el activista Carlos Milanés.

“Están dando poco dinero y las colas son kilométricas”.



Sobre el tema de la falta de efectivo, el economista cubano Omar Everleny Pérez señaló desde La Habana que la desconfianza de la población en el sistema bancario contribuye a la falta de efectivo.



“Ejemplo: un microempresario va a sacar de 150, 000 pesos y no se lo autorizan sacar, entonces es un círculo vicioso. ¿Qué hace ese microempresario? Bueno, entonces ya yo no deposito en los bancos. Eso por un lado. Segundo lugar, las monedas de más alta denominación, 500 y 1.000 pesos, la gente no los retornaba al Banco porque es más fácil comprar dólares dando cuatro billetes que dar una mochila de dinero para comprar esos dólares", detalló.

Sobre la medida con la que el gobierno cubano intenta solucionar esta crisis, subrayó: "Tú puedes hacer esa bancarización, pero tienes que haber hecho [antes] grandes inversiones en todo el sistema técnico bancario”.