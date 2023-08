Los cubanos viven de "la misericordia de Dios", clama activista ante inflación y precios de los alimentos

Los precios de los productos de primera necesidad se han triplicado, siguen disparados, también el disgusto de los cubanos, comentó este martes desde La Habana la activista Rosario Morales La Rosa.



“Triplicado; si no tienes MLC te mueres de hambre. El MLC ya anda por los doscientos y pico, los dólares andan por 215 (pesos cubanos). La vida cambió, como si se hubiera parado el reloj… Vaya, esto no tiene compasión. Así estamos acá nosotros”, lamentó.



Muchas veces no consigues lo que necesitas y los pocos productos que hay, a precios desorbitados. La canasta básica ahora es más cara, apuntó la activista.



“El arroz está a 200 pesos la libra, ‘picoteado’, criollo, no brasileño ni un arroz de calidad. Es un arroz criollo de esos llenos de semillitas, de bichitos y cascarita. La libra de frijoles está a 350 pesos (cubanos); un aguacate, 130; la libra de calabaza, a 60 pesos; la de boniato, a 60, 80; una mano de plátano te sale en 130, 150; un jabón de lavar, 170; un jabón de baño 120”, enumeró la activista.



“La libra de pargo, particular, está en 350 pesos, pero el Estado lo tiene a 500 pesos. La libra de carne de puerco está a 520; la costilla, a 480. Una botella de aceite, cuando la encuentras por la calle en las MIPYMES estas que hay, pues son a 1.000 pesos… ¿Para qué contarte? Estamos viviendo de la misericordia de Dios”, concluyó Morales La Rosa.



El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, dijo que la inflación superará el 40% en 2023, y reconoció que es el problema económico más complejo que enfrenta la isla. El índice de precios se incrementó 70% en 2021, y 40% en 2022, según cifras oficiales, pero analistas han revelado que habría llegado a los tres dígitos.

El periodista Pedro González Reinoso, se refirió a la situación del país en medio de la creciente inflación.



“Cualquier cosa que sucede en Cuba hoy es de un surrealismo patético y no hay explicación loable, no hay una explicación razonable, lógica, ni siquiera para ellos mismos. Así es que, me imagino cómo estarán las cosas en las ‘alturas’, cómo estará la gente ‘allá arriba’, tratándose de tapar unos con otros de las barbaridades, de las barrabasadas que cometen, porque no se refleja de ninguna manera una mejoría, y no se vislumbra, con este imparable precio del dólar americano, que parece el marco de referencia para la supervivencia del país en la inmediatez”, concluyó Reynoso.

También te puede interesar: