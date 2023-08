Crisis en cajeros automáticos en Cuba: "es más complejo que la falta de papel moneda"

El déficit de efectivo, que ya perjudicaba a los cubanos desde meses atrás, se intensificó la semana pasada cuando el gobierno de la Isla decretó feriados los días comprendidos entre el 25 y el 28 de julio.

“Llevamos una semana completa de feriados aquí en Cuba, donde no trabajan los bancos y los cajeros están vacíos. Esto es una verdadera crisis de la moneda y se une a los altos precios y la carestía”, indicó a Martí Noticias, el economista independiente Germán González, desde la ciudad Artemisa.

El ministro de Economía Alejandro Gil admitió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), a finales de mayo de 2023, que “el nivel de demanda es grande” y el Estado no tiene la capacidad “para insertar ese papel moneda”.

“He oído decir de billetes mal impresos, impresos por una sola cara. Yo, en un vuelto que agarré, me dieron unos billetes de 500 pesos y tuve que ir al Banco a cambiarlos porque nadie me los quería aceptar, porque están defectuosos, perforados”, atestiguó González.

El Banco Central de Cuba (BCC) desmintió, este 31 de julio, las publicaciones en redes sociales sobre billetes con error en su impresión o falsos.



Pero la falta de dinero en cajeros automáticos, si se ha generalizado por todo el territorio nacional, explicó el especialista independiente.

“El problema es el nivel de inflación, es decir, que el índice de precios al consumidor (IPC) es descomunal, por ende, la demanda de billetes se ha hecho enorme”.

“Toda esta demanda hace que la ‘cesta de la moneda cubana’, como le llaman los bancarios, lo que va desde el sencillo, el menudo, hasta los billetes de mayor denominación, no alcanza”, recalcó González.

“No hay arroz, no hay frijol, no hay carne, no hay leche y, los productos que encuentras, tienen precios exorbitantes, entonces la ‘cesta’ se ha ampliado mucho: antes, era de 1 a 100 pesos, ahora hay mucha variedad de monedas de diferentes denominaciones. Esto hace que no haya moneda, físicamente, en los cajeros, ni en el Banco”, señaló.

“También, ha aumentado mucho la demanda de moneda extranjera, del dólar sobre todo, el euro y hasta el MLC (Moneda Libremente Convertible). Está todo disparado y la gente que vende dólares, exigen el pago en moneda grande”, agregó.

El escenario es más complejo aún que la falta de papel moneda: se trata de la inhabilitación por roturas o falta de mantenimiento de decenas de cajeros automáticos. A esto se une que 99 municipios carecen de estos aparatos, de acuerdo al Ministerio de Comunicaciones.

“Donde yo vivo, Boca de Jaruco, perteneciente al municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque, no existen cajeros automáticos. Tengo que desplazarme a la cabecera del municipio que se encuentra a unos 10 kilómetros. En ocasiones pierdes tiempo en trasladarte y cuando llegas, no todos los cajeros funcionan: muchos están rotos, o les están dando mantenimiento o, simplemente, no tienen efectivo por lo que las colas son interminables en los que funcionan”, subrayó el activista Ivan Guerra Hernández.

“Creo que hay un poco de indolencia en las autoridades. Esta situación se repite a través de todo el país. Muchos cajeros rotos o en malas condiciones, no se renuevan o se reemplazan”, lamentó.

“Está la escasez de billetes: Se expenden en estos cajeros automáticos billetes de baja cuantía, o sea, de 20, de 50, porque no hay existencia de billetes grandes en los cajeros y esto ocurre con mucha frecuencia, no solo en Santa Cruz del Norte, sino en la capital”, añadió Guerra Hernández.

En su comparecencia de mayo de 2023 ante la Asamblea Nacional, el titular de Economía reconoció la imposibilidad para el Gobierno de costear nuevas series con denominaciones más altas para hacer frente a los precios mucho más elevados de los productos.

Los obstáculos para cobrar el dinero agobian, particularmente, a los trabajadores estatales y a los jubilados.

“Hay personas que pasan 5 y 6 días sin poder cobrar su salario debido a la aglomeración de personas en los cajeros. Aquí hay filas hasta de madrugada para cobrar”, manifestó el periodista santiaguero Jorge Amado Robert Vera.

Igual, “los jubilados tienen que bregar con esas dificultades para cobrar sus pensiones. No obtienen su dinero en tiempo y forma para comprar lo que necesitan, ya sea medicinas o alimentos”, detalló.

La ciudad de Santiago de Cuba cuenta con casi 500.000 habitantes y en ella están instalados un total de 58 cajeros, informó, a mediados de 2022, la directora provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA), Ana Lidia Montoya Cavad.

“En correspondencia con la cantidad de habitantes de aquí, hay muy pocos cajeros y agrégale la cantidad de los que no funcionan”, destacó Robert Vera.

“Hay que estar temprano en los lugares donde se ubican los cajeros, pues donde hay dos, solamente opera uno. Es raro que haya dos cajeros habilitados y trabajando”, relató.

En 2022, Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, afirmó que el país no tenía la "necesidad de comprar más" de estos equipos.

“Si vas a hacer una operación de 5,000 pesos, tienes que hacerlo en varias operaciones porque hay límite para extraer dinero”, deploró el comunicador santiaguero.

El Banco Central de Cuba (BCC) estableció, en enero de 2023, topes a la extracción diaria y mensual de efectivo y a las transferencias electrónicas para las cuentas de personas naturales en pesos cubanos y divisas. Las restricciones en las extracciones y transferencias son de hasta 80.000 pesos cubanos diarios y un máximo 120.000 pesos al mes.