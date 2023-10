Críticas subrayan "demagogia" y "cinismo" en declaraciones de Díaz-Canel

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió el lunes a la crisis que vive el país en una entrevista transmitida en el programa televisivo Mesa Redonda, pero no abordó las expectativas de la población, ni ofreció soluciones a las necesidades de la sociedad cubana.

Sus declaraciones en la televisión nacional provocaron desde el escepticismo hasta la incredulidad entre miembros de la sociedad civil independiente que lo califican de cínico y demagogo.

Desde La Habana, el periodista y analista independiente Julio Aleaga Pesant dijo que esta "presentación" del gobernante cubano deja mucho que desear.

"Ante todo, falla a las expectativas creadas, eso ya es impactante. De hecho, el pueblo estaba diciendo que era una intervención donde él iba a renunciar. Eso es lo que la gente, en broma y en serio, espera, que él renuncie (...). Pero, ¿qué es lo que encontramos de profundidad en su discurso? Es un discurso muy cínico, espantando el bulto de su responsabilidad, por su puesto, la culpa es de los demás. Es de una cobardía antológica", subrayó.

Aleaga Pesant que, supuestamente, Díaz Canel intentó introducir el tema de los municipios en la entrevista para escapar de la responsabilidad del gobierno nacional. "Y se pregunta, cínicamente, por qué no hay vacas, plátanos o gallinas en las comunidades agrícolas. ¿Él no sabe por qué?, porque los campesinos cubanos se lo pueden decir", señaló.

En opinión del periodista, Díaz-Canel perdió "la maravillosa oportunidad de conectarse con la sociedad cubana", o mejor, "de hacer silencio".

En la entrevista con la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, el gobernante cubano defendió políticas económicas que han sido blanco de constantes críticas, como la denominada Tarea de Ordenamiento, y afirmó que aunque esta no se hubiera implementado, la inflación se hubiera manifestado de igual manera, pues en el momento de su aplicación había más demanda que oferta de bienes. Añadió que su gobierno busca "la rectificación" de los errores que puedan haberse cometido.

El economista Omar Everleny comentó al programa de Radio Martí Las Noticias Como Son que, "evidentemente, si no hubiera habido Tarea de Ordenamiento, hubiera habido inflación de todas maneras, porque no había producto, y eso él lo reconoce, que el principal problema es de oferta. No hay oferta. Y no hay oferta porque no hay divisa, y dijo que no hay divisa, es cierto, porque no se produce, y si no se produce, no se vende".

Según Everleny, el poder adquisitivo de la población cubana se iba a afectar de todas maneras. "Es que no hicieron la reforma como era. La Tarea Ordenamiento llevaba etapas, fases. No hubieras empezado aumentando salario. Hubieras tomado una medida al revés: hubieras soltado las fuerzas productivas, hubieras creado las pequeñas y medianas empresas hace dos años y hoy tuvieras otros resultados".

A la afirmación de Díaz-Canel de que es necesario producir, el campesino y opositor santiaguero Jorge Cervantes señaló que "el gobierno, para producir, no brinda al campesino ni semillas, ni medios de protección. No le garantiza fuerza de trabajo; no le garantiza, incluso, mercado. si ha dado el caso de campesinos a los que se les echa a perder la mercancía en el campo porque no les han llevado ni sacos, ni transporte, nada".

El gobernante cubano también hizo referencia a la violencia de género en una Cuba donde el número de feminicidios este año, según subregistros de plataformas independientes alcanza los 65, una cifra que duplica los contabilizados en 2022. Díaz-Canel aseguró que la violencia de género es un tema my complejo.

Desde España, la activista Yanelys Núñez, quien integra el Observatorio de Género Alas Tensas, dijo que las autoridades cubanas no tienen "ni la manera, ni la voluntad" de hacer frente a este flagelo, especialmente contra los feminicidios.

Sobre la preocupación manifiesta por el gobernante por la seguridad alimentaria y la situación de poblaciones vulnerables como los ancianos y las mujeres, Núñez dijo que "todo esto es demagogia", otra estrategia del gobierno para intentar "mantener a la población calmada".