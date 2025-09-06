Congresista pide a Trump y a Rubio sanciones para el ICAP

Getting your Trinity Audio player ready...



La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Secretario de Estado, Marco Rubio, sanciones para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En una publicación en la red social X, la republicana por la Florida denunció que esta organización radicada en La Habana es en realidad "una fachada para la inteligencia, la radicalización y el terrorismo cubanos".

"Durante décadas, el ICAP ha reclutado a estadounidenses bajo la falsa bandera de la "solidaridad" para difundir propaganda antisemita, atacar a Israel y odiar a Estados Unidos. Hoy se asocia con Hezbolá, Hamás e Irán, convirtiendo a Cuba en una base terrorista a solo 145 kilómetros de Florida", escribió la legisladora.

"El ICAP es una amenaza directa para nuestra comunidad judía, nuestra seguridad nacional y nuestro hemisferio", sentenció la representante de origen cubano.

Esta misma semana, una columna de la periodista Gelet Martínez Fragela publicada en The Washington Times y reproducida en Martí Noticias alertó sobre los peligros de esta entidad y sugirió que fuera sancionada por el gobierno estadounidense.

La jefa editorial de ADN Cuba recordó que el ICAP "ha pasado de fomentar la disonancia izquierdista a facilitar conexiones entre activistas y organizaciones estadounidenses y latinoamericanas que legitiman el terrorismo contra occidentales y judíos".

En 2023, la Asamblea de la Resistencia Cubana pidió al gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que incluyera al ICAP en la lista de organizaciones terroristas, argumentando que la organización es utilizada como tribuna para apoyar actividades de terrorismo de Estado y de inteligencia dentro y fuera de Cuba.

El ICAP está dirigido por Fernando González Llort, convicto por espionaje en los Estados Unidos como parte de la Red Avispa, cumplió 15 años de una sentencia de 17 años en prisión por no registrarse como un agente extranjero y poseer documentos de identidad falsificados.

En mayo fue sorprendido en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, por el periodista de Martí Noticias, Mario J. Pentón, y declinó responder cuál era el objetivo de su viaje a España.