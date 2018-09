Fiscalía pide cinco años de prisión para Dama de Blanco Daisy Artiles

La Fiscalía Municipal de El Cerro, en La Habana, pidió cinco años de privación de libertad para la Dama de Blanco Daisy Artiles, acusada de dos atentados y un desacato, delitos que la activista niega haber cometido.

Artiles dijo a Radio Martí que salió de su casa pacíficamente con sus consignas, pero cuando llegó a la cuanta unidad de la Policía "me dieron, me cogieron por los pelos y me arrastraron escaleras arriba".

La Dama de Blanco fue detenida y golpeada el domingo al salir de su vivienda para dirigirse a una iglesia cercana donde se proponía orar por la libertad de los presos políticos en la isla.

"Perdí el conocimiento de la golpiza y el golpe en la cabeza (...). En las condiciones en que yo iba, cuando la policía de Santiago de las Vegas me ve, le dice a ellos "ustedes no pueden dejarme a esta mujer en estas condiciones, y entonces es donde me llevan para el policlínico", explicó Artiles.

Alrededor de 72 horas después del arresto, las autoridades le celebraron un juicio en el que la representó un abogado de oficio.

Artiles dijo que el 3 de octubre anunciarán la sentencia en su caso, que de hacerse firme la convertiría en la sexta Dama de Blanco condenada a prisión en lo que va de 2018.

(Con reporte de Yolanda Huerga)