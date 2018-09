Canciller español cree que es hora de que Pedro Sánchez visite Cuba

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cree que es el momento, después de que hace 32 años Felipe González protagonizase la última visita de un presidente del Gobierno de España a Cuba, de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visite la isla.

"Es completamente atípico que no haya habido una visita del presidente del Gobierno a Cuba en los último 30 y picos años", comentó Borrell en una atención a los medios en Nueva York, en la Misión española en la ONU, adonde se ha desplazado para participaren la 73 Asamblea General de Naciones Unidas y en donde Sánchez mantendrá un encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Según recordó Borrell, "por Cuba ha pasado todo el mundo, el presidente de EEUU -lo hizo Barack Obama-, el presidente francés, ha pasado el Papa....somos los últimos en aparecer" y, así, apuntó que "a mi me gustaría que el presidente del Gobierno protagonizara tan pronto como fuera posible una visita a Cuba, porque para qué sirve esta incomunicación".



Borrell abundó en el hecho de que "cuando todo el mundo va a Cuba qué sentido tiene que nosotros, que tenemos relaciones históricas, culturales y humanas tan fuertes con esta isla, no hayamos pasado por ahí y no tengamos nada que decir ni que aportar".



Además, España va a prestar una "especial atención" a sus relaciones con Cuba durante la Asamblea de la ONU, y es por este motivo que Pedro Sánchez mantendrá el próximo martes, día 24, un encuentro bilateral con el nuevo gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien precisamente tratará la posibilidad de un viaje oficial a Cuba, según fuentes del Ejecutivo español.



