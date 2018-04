Ataque con misiles a base aérea siria deja 14 muertos

Varios misiles alcanzaron una base aérea en el centro de Siria a primera hora del lunes, según la agencia estatal de noticias. Al menos 14 personas, entre ellas varios iraníes, fallecieron en el incidente, dijo un grupo que monitorea la guerra en el país.



El ejército ruso dijo que la aviación israelí lanzó ocho misiles sobre la base aérea rusa, mientras que las fuerzas de Damasco confirmaron que Israel fue el autor de la agresión.



Dos aviones de combate israelíes atacaron la base aérea T4 desde el espacio aéreo de Líbano en la madrugada del lunes, explicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Siria derribó cinco de los ocho proyectiles que se dirigían a la base, mientras que los tres restantes cayeron sobre la parte occidental del complejo, agregó.



La televisora estatal siria citó a un funcionario militar no identificado que dijo que cazas F-15 israelíes lanzaron varios misiles mientras sobrevolaban el vecino Líbano. La cadena no ofreció más detalles.



Israel ya llevó a cabo operaciones en territorio sirio en los últimos años. El ejército israelí no realizó comentarios de inmediato el lunes sobre el incidente.



El ataque con misiles se produjo luego de un presunto ataque con gas venenoso el sábado en el último feudo de los rebeldes sirios en los suburbios orientales de Damasco, Ghouta oriental. Al menos 40 personas murieron, incluidas familias halladas en sus casas o albergues, dijeron activistas de la oposición y rescatistas locales.



SANA dijo que el ataque con misiles contra la base aérea T4 en la provincia de Homs causó bajas aunque no proporcionó el dato concreto.



Catorce personas fallecieron en el incidente, incluyendo varios iraníes, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo que monitorea el conflicto sirio a través de una red de activistas sobre el terreno.



La mayoría de los muertos eran o iraníes o miembros de grupos respaldados por la República Islámica, explicó Rami Abdurrahman, director del Observatorio. El grupo señaló que no estuvo claro de inmediato quién fue el responsable del ataque.



Al-Manar TV, la cadena de Jezbolá, un grupo insurgente libanés apoyado por Teherán y que combate del lado de las fuerzas gubernamentales sirias, describió el incidente como una “agresión israelí”.



Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que los responsables del presunto ataque con armas químicas “pagarían un alto precio”. Después de la incursión aérea, el portavoz del Pentágono, Christopher Sherwood, dijo en un comunicado que “a esta hora, el Departamento de Defensa no está efectuando ataques aéreos en Siria”.



El año pasado, Washington disparó decenas de misiles crucero Tomahawk contra una base aérea siria luego de un ataque con armas químicas que causó decenas de víctimas en la localidad de Khan Sheikhoun, en el norte de Siria. El presunto ataque del sábado contra la sitiada ciudad de Douma ocurrió casi un año después de ese incidente.



El gobierno sirio rechaza unas acusaciones que describe como mentiras.

(The Associated Press.