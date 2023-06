Alertan sobre dificultades para cumplir con medidas sanitarias tras inundaciones en Cuba

Residentes de Camagüey y Las Tunas dijeron este lunes a Radio Martí que no tienen los medios para tomar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades tras las severas inundaciones que afectaron el centro y oriente de Cuba en los últimos días.



Varias zonas de la ciudad de Camagüey se inundaron debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Desde ese territorio, el periodista independiente José Luis Tan comentó a Martí Noticias que el agua entró en muchas viviendas al desbordarse el Río Hatibonico, que atraviesa esa urbe.

"Se ha reportado sobre casas" en mal estado constructivo "en las que el río subió y acabó con todo, y están en peligro de derrumbe", dijo.

Según el comunicador, otros factores contribuyeron al estancamiento de las aguas, además de las intensas precipitaciones. "Los tragantes estaban tupidos, los alcantarillados", aseguró.

Este lunes amaneció con sol en la capital camagüeyana, dijo Tan, mientras la prensa de la provincia habla de la reparación de averías en el sistema eléctrico y la defensa civil anuncia que persistirán las lluvias en el territorio nacional.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de la provincia niega que las inundaciones hayan sido provocadas por la apertura de las compuertas de los embalses, y apuntan a que la verdadera causa es que ha llovido con intensidad, y que el suelo está saturado. Además, señalan que los desperdicios de todo tipo arrojados a ríos, arroyos, zanjas y canales tupen tragantes u otros conductos de evacuación hídrica.

Mientras, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha orientado que en los territorios afectados se pongan en práctica las medidas higiénico sanitarias para contrarrestar complicaciones epidemiológicas, como hervir el agua para el consumo y clorarla, si es posible, además de lavar y desinfectar los alimentos y mantener la higiene personal.

En opinión del periodista José Luis Tan Estrada, seguir estas medidas es imposible para muchos de los residentes afectados.



"Hay muchos factores que no te condicionan a que cumplas con eso. Varios lugares de la ciudad de Camagüey no tienen agua (corriente). Las aguas están contaminadas, los pozos están contaminados. No hay gas, no hay petróleo, no hay carbón. Hay muchos mosquitos y no fumigan. Hay mucho dengue en Camagüey, aunque no se diga", detalló el comunicador.



En el municipio Colombia, en Las Tunas, algunas viviendas se inundaron. Allí el Río Tana se desbordó, según explicó Arístides, un residente de la localidad. "El río ocupó parte del pueblo. Fue mucha la creciente", afirmó.



El portal oficialista Cubadebate informó este lunes que en la capital agramontina reciben atención pobladores de comunidades que sufrieron inundaciones y que algunas familias sin grandes daños retornan sus pertenencias resguardadas en lugares seguros y transcurren tareas de saneamiento, podas y la higienización de la localidad.