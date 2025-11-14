Detienen a un cubano en Las Tunas por sus publicaciones en redes sociales

Getting your Trinity Audio player ready...

El cubano William Sosa, conocido por sus análisis sobre la realidad económica y social en la isla, fue detenido el miércoles 12 de noviembre en Las Tunas por sus publicaciones en redes sociales.

“No sabemos nada todavía. Acá tenemos el abogado, pero no se ha podido ver”, dijo Miguel a Martí Noticias. El joven confía en que durante la visita programada “mañana” puedan recibir “un poquito más de información”.

La familia tuvo acceso a una citación policial, obtenida por Martí Noticias, que indica como “objetivo” el “análisis de una situación” y fue firmada por el teniente coronel de la Seguridad del Estado, Fredy Domínguez Ayala.

Miguel asegura que su padre no hizo nada mal. “Su único ‘delito’ fue pensar y escribir con respeto, buscando siempre una crítica constructiva”.

"Su 'crimen' fue pensar y escribir. Para ustedes, él es una voz lúcida, un analista. Para nosotros, es nuestro pilar", comentó el joven en una publicación en redes sociales.

"Es mi padre. Es el hombre que sostiene a nuestra familia, no solo económicamente, sino con su amor y su guía... Hay un hogar que lo necesita, que lo espera, y que desde este momento sufre una angustia terrible por esta injusticia. Me duele pensar que un hombre bueno, un padre de familia que solo ha buscado el bien a través de sus ideas, esté viviendo esto”, dijo su hijo.