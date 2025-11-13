Ciudadanía y Libertad envía primer cargamento de ayuda humanitaria al oriente cubano tras el huracán Melissa

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización independiente Ciudadanía y Libertad inició el traslado hacia Cuba de la mayor parte de la ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán Melissa, que atravesó el oriente de la isla el pasado 29 de octubre, dejando severos daños en viviendas, infraestructura y comunidades rurales.

En declaraciones a Martí Noticias, la activista Carolina Barrero, directora ejecutiva de la organización, explicó que se lograron recolectar 2.300 libras de donativos, equivalentes a una tonelada y 100 libras. De ese total, 1.650 libras ya fueron enviadas desde Miami e incluyen medicinas, alimentos esenciales, ropa, sábanas y toallas.

Según precisó, la carga debe comenzar a llegar alrededor del 20 de noviembre, de acuerdo con los plazos ofrecidos por las compañías de transporte.

La distribución se organiza a través de puntos en las principales ciudades orientales como Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Bayamo. Desde estas locaciones, voluntarios se desplazarán hacia las zonas más golpeadas por el huracán, utilizando también vías privadas para acceder a comunidades rurales donde las pérdidas fueron mayores. La activista señaló que uno de los destinos prioritarios es el municipio de Río Cauto, además de Palma Soriano, El Cobre, Banes y otras localidades situadas en la franja por donde entró el ciclón.

Barrero reconoció que, aunque reunieron una tonelada de ayuda, “no es suficiente para un territorio tan afectado”, donde muchas familias perdieron techo, colchones y pertenencias básicas. Sin embargo, afirmó que un poco de comida, medicina o abrigo puede significar un alivio importante para quienes lo han perdido todo, especialmente en un contexto donde el Estado no responde con eficacia a la emergencia.

La activista enfatizó que esta operación humanitaria también representa un acto de solidaridad entre cubanos y una manera de suplir la ausencia estatal. Recordó que Ciudadanía y Libertad mantiene desde hace meses programas de asistencia para familiares de presos políticos, y aseguró que esa labor continuará paralelamente a la atención de damnificados, sin que una iniciativa desplace a la otra.

Sobre los riesgos del envío, Barrero explicó que se tomaron medidas de precaución para evitar que la carga sea detectada o decomisada por la Seguridad del Estado, aunque la organización está preparada para enfrentar esa posibilidad. Denunció además ataques desde espacios oficialistas contra miembros de su equipo por participar en la campaña de recolección.

La directora ejecutiva indicó que aún restan 650 libras de ayuda en Madrid, pendientes de envío debido a los altos costos, entre 10 y 12 euros por kilo, por lo que Ciudadanía y Libertad continúa reuniendo fondos para completar el traslado de los donativos aportados desde Europa.

Barrero destacó el compromiso de la organización con la transparencia y la rendición de cuentas, y afirmó que seguirán publicando actualizaciones sobre el avance de la operación, incluyendo detalles de la entrega, posibles pérdidas o decomisos, hasta completar todo el proceso.

Aunque el envío desde el exterior tome varias semanas, subrayó que la necesidad en el oriente cubano seguirá siendo urgente durante largo tiempo, por lo que cada aporte grande o pequeño—representa un alivio para quienes enfrentan la devastación dejada por el huracán Melissa.