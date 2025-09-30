Enlaces de accesibilidad

Cubanas bloquean una calle en La Habana tras dos semanas sin servicio de agua potable

Imágenes de la protesta en La Habana
  • Dos mujeres bloquearon el tráfico en la calle Monte, La Habana, para protestar por la falta de agua y la inacción de las autoridades.
  • Las manifestantes, Magalis Anglada y Maryolis Sarría, llevan más de 15 días sin suministro de agua en su barrio.
Dos mujeres cerraron el tráfico este lunes, en un segmento de la calle Monte, para protestar contra la escasez de agua y la falta de medidas eficaces de las autoridades cubanas.

“Monte entre Suárez y Revillagigedo. Creo que estuvimos una hora y media o dos. El problema es que ya llevamos dos semanas sin agua y no traían ninguna pipa para abastecer. Empezó el niño con fiebre y no tenía agua para darle”, indicó a Martí Noticias Magalis Anglada, una de las que protestó.

Anglada y Maryolis Sarría residen en la calle Corrales entre Aponte y Factoría, en La Habana Vieja, donde el suministro de agua ha estado interrumpido por más de 15 días.

Anglada relató que antes de la protesta pidió ayuda a la delegada del Consejo Popular de Jesús María y a la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR)]. “Dijeron que no podían resolver ese problema que tenía que reportar la pipa y esperar casi un mes a que me la trajeran”, explicó.

Las jóvenes, acompañadas de sus hijos pequeños, colocaron pomos y cubos que impidieron el paso de los vehículos en la céntrica arteria capitalina, mientras decenas de personas las contemplaban desde las aceras, sin animarse a incorporarse a la demostración.

“Las gentes estaban apartadas, filmando, y yo gritaba que se unieran porque era un problema de todos, pero nadie se metió”, lamentó Anglada, hija de la activista Arianna Mena Rubio, actualmente en Estados Unidos.

La protesta fue documentada por Enrique Rodríguez Díaz que divulgó el video en las redes sociales.

Muy pronto llegaron al lugar agentes de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) que trataron de impedir la acción cívica, quitando los envases vacíos de la calle, mientras las mujeres volvían a ponerlos en el lugar.

“Al principio, intentaron quitar las cosas, un poco como mala forma y amenazaron con llamar a la perseguidora con 15 mujeres para echárnoslas, pero nosotros dijimos que no nos importaba, que no nos íbamos a mover”.

Poco tiempo después, las autoridades municipales autorizaron un camión cisterna para el barrio donde viven las manifestantes.

“Nos fuimos porque habían traído bastantes pipas, como tres más para abastecer a la barriada de Jesús María”, detalló la manifestante.

Policías en las afueras de la vivienda de Magalis Anglada en La Habana Vieja

“Después que estábamos en casa, de momento empezaron a llegar ‘segurosos’, policías intimidándome, hablándome de mis hijos, que me puedo buscar un problema”, precisó.

La interrupción de la circulación vehicular en vías importantes de pueblos y ciudades para demandar agua potable se ha hecho frecuente en la isla, en la que, por años, ha persistido el problema agravado por la crisis energética, la sequía y la escasez de combustible.

Expertos independientes consideran que el régimen requeriría de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema de distribución de agua, impactado por la ausencia de divisas para importar recursos y por décadas de explotación sin mantenimiento.

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

