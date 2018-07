Equis Equis, espacio de libertad para la mujer cubana

El proyecto independiente Estado de Sats, fundado en La Habana por el opositor Antonio Rodiles, ha inaugurado esta semana el espacio audiovisual Equis Equis (XX), una serie de entrevistas a mujeres que discrepan del régimen comunista imperante en el país.

El objetivo del programa, según su conductora, Ailer González, es “mostrar cómo viven las mujeres”, sobre todo las que “se enfrentan o se mantienen al margen del sistema, cuáles son nuestras esperanza, nuestros sueños, lo que estamos haciendo ahora mismo”, dijo la directora artística de Estado de Sats.

En el primer capítulo de Equis Equis, las entrevistadas fueron Iris Ruiz, actriz y teatróloga, y Yanelis Núñez, curadora e historiadora del arte.

Dejarle a mis hijos un país

Ruiz, madre de 6 niños, comentó sobre “lo difícil que es para la familia vivir al margen del sistema, la sostenibilidad de esa familia, y las luchas que también hay que enfrentar a diario” y de lo que impulsa a no abandonar sus proyectos a pesar de ser “amenazada, hostigada por su activismo y acciones culturales”.

“Uno tiene que estar muy claro, muy seguro de cuál es la propuesta, cuál es el camino que uno tiene, sobre todo para mostrarle a los hijos. Porque lo primero que a uno le pasa por la cabeza es qué país le voy a dejar, cuáles van a ser sus preguntas. Me van a decir, ven acá, ha estado pasando todo esto y yo me tengo que ir del país", advirtió.

La actriz lamentó que sean los jóvenes se vayan de la isla, "porque no encuentran oportunidades, porque no encuentran cómo hacerse de una vida digna, normal, a la altura de lo que merece un ser humano en estos tiempos del siglo XXI”.

Ruiz, quien por sus proyectos artísticos contestatarios en la comunidad Alamar ha sido acosada por agentes del régimen, abordó "el adoctrinamiento" que sufren los niños en las escuelas cubanas, y habló de las amenazas de la policía política de quitarles a sus hijos a los disidentes bajo “abandono”, pues mientras ella realiza su activismo deja a sus hijos con los abuelos.

“Alguien me decía te quieren crear sentimiento de culpa”, pero “yo no tengo culpa ninguna. Yo estoy haciendo lo mejor que quedó por mis hijos. Y lo que puedo hacer por mis hijos se dejarle un país mucho mejor”, subrayó.

Me he convertido en una persona más libre

Por su parte Yanelis Núñez, habló del proceso de pasar de ser una empleada estatal a una activista independiente.

Luego de graduarse en la Universidad de La Habana de Historia del arte, comenzó a trabajar en la revista Revolución y cultura, la más importante publicación del Ministerio de Cultura, donde ejerció como especialista de la galería de arte y como promotora cultural.

“Ahí hice mi servicio social, los tres años, y luego me ubicaron como plantilla fija”, recordó. Pero su vida cambió diametralmente cuando fue expulsada de la institución por sus actividades contestatarias.

“Luis Manuel (Otero Alcántara) y yo hemos trabajado juntos desde el 2014. Hemos estado haciendo diferentes proyectos fuera de la institución. En 2016 se presentó el Museo de la Disidencia en Cuba”, un proyecto del cual es coautora y por el que en varias ocasiones ha sido reprimida.

“Hacemos una presentación, algunas entrevistas, damos información sobre qué cosa es el museo, que es una plataforma cultural, cuál eran las intenciones, qué era lo que cuestionaba. Y en cuanto salió la primera entrevista en Cubanet, lo primero que hacen es que a la semana me llama mi subdirector y me dice que debo pedir la baja, porque si no se me iba a aplicar una resolución de no confiabilidad”, rememoró.

Núñez se negó a pedir la baja “porque no había hecho nada incorrecto”, por lo que debió transitar por "un trámite largo de reclamaciones, al tribunal, al primer nivel, que es el órgano de justicia laboral, y por supuesto en ninguno de esos espacios tuvo lugar mi reclamación”, señaló la joven que hace poco protagonizó un performace frente en la escalinata del Capitolio de Habana, cubriéndose de excremento en protesta por las nuevas normas de censura del régimen.

Después de la creación del museo, reconoce que empezó a “aprender cómo vivir desde lo independiente”, un paso que, según dice, es sólo posible “enfrentando los miedos”.

“La institución te pone unos límites, que tú vas reconociendo porque vas participando de ellos. Y cuando pasas a lo independiente, primero tienes que ir borrando esos límites que te había marcado la institución, y luego los límites que también te va imponiendo la parte independiente. Es un proceso de aprendizaje, de colaboración, de encuentros con amigos, con los cuales tienes afinidad, empatía para desarrollar proyectos”, explicó.

Sobre transgredir los límites de la libertad en lo independiente, manifestó que es “un proceso lento”, porque “vivimos desde pequeños creciendo desde el miedo. Todo el tiempo estamos respirando miedo. Y en ese proceso de desintoxicación, es que llega la libertad y los límites se te van borrando”.

“Si hay algo que me aportado trabajar desde lo independiente, ha sido eso, que me he convertido en una persona más libre y con menos miedo. Eso ha sido súper importante para mí”, aseveró.

El espacio Equis Equis, cuyo lema es “mujer independiente en Cuba”, puede ser visto en el canal de YouTube de Estado de Sats, una inciativa que desde la cultura y el ejercicio de la libertad de expresión, se propone cambiar la realidad sociopolítica en la isla.