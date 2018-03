Centro Pulitzer publica documental sobre falta de libertad de expresión en Cuba

Cuatro artistas cubanos entrevistados para un minidocumental producido por el Centro Pulitzer describen la falta de libertad de expresión en Cuba y las dificultades que enfrentan para abordar temas sociales como el racismo, el sexismo y la falta de libertad de expresión.

La documentalista, Esohe Osabuohien, graduada en Español y Comunicaciones, de la Universidad de Michigan, recoge las opiniones del teatrista Adonis Milán, de 24 años; Luis Manuel Otero, artista de artes visuales, de 30; la escritora Yanelys Nuñez Leyva, de 28 años, y la cineasta Gloria Ronaldo Casamayor, de 64 años de edad, reportó el sitio de noticias en internet del Canal 10 de televisión de Miami, de la cadena estadounidense ABC.

El minidocumental, titulado "Free to Express: Meet the Artist of Cuba", fue publicado este lunes en YouTube por el Centro Pulitzer.

“Todo el pueblo vive con miedo, con miedo a qué me pasará si digo lo que siento y lo que pienso’, afirmó Milán, quien según dijo trabajó en instituciones de arte del gobierno hasta que fue censurado.

Por su parte, Otero expresó su interés en trabajar con los temas políticos y sociales que afectan a la gente, algo difícil de realizar en Cuba “donde existe un régimen totalitario”.

Núñez Leyva, quien trabaja con Otero como curadora del llamado Museo de la Disidencia en Cuba, fundado en 2016, tiene una página en Facebook y un blog donde aborda diversos temas sobre la identidad de género, incluidos los retos que enfrentan las personas de la comunidad de Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales y Transexuales (LGBT, por sus siglas en inglés).

Casamayor, otra de las entrevistadas, trabaja en el Instituto Cubano de Cine y ha participado en tres filmes dedicados a los patrones de inmigración relacionados con la industria azucarera cubana.

(Escrito por Pablo Alfonso, con información de Canal 10 y redes sociales)