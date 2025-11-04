Trasladan sin previo aviso a la cárcel de Agüica a preso político Walnier Aguilar

Getting your Trinity Audio player ready...

Wilber Aguilar, el padre del preso político Walnier Aguilar, denunció este martes que su hijo fue trasladado a la cárcel de Agüica, en Matanzas, a unos 200 kilómetros de La Habana, sin previo aviso a los familiares.

Aguilar dijo a Radio Martí que recibió la noticia este lunes, en el Combinado del Este, donde fue citado por las autoridades para informarle del traslado.

"Ni yo mismo sé cuándo fue ese traslado, si fue el sábado, si fue el domingo. Solamente se me llama ayer a la prisión para informarme, cosa que no se le informó a ningún otro familiar", señaló.

Walnier, sentenciado a 12 años de cárcel por participar en las protesta del 11 y 12 de julio en el barrio La Güinera, en La Habana, no habría sido el único trasladado de urgencia desde el Combinado del Este, en La Habana, hacia otras cárceles.



"Según tengo entendido fueron veinte, diecisiete, diecinueve. No sé a cuántos fue que trasladaron, solo sé que a mí fue al único que me citaron allí para comunicarme que a Walnier lo habían trasladado", añadió el padre del preso político.



Aguilar expresó su preocupación por lo ocurrido y dijo que aún no ha tenido noticias de su hijo. "Son las horas que Guarnier no me ha llamado por teléfono.

Yo no sé en qué condición esté mi hijo allí, sin algún alimento, sin nada".

El régimen cubano ha usado como un método de castigo contra los presos por motivos de conciencia el traslado a centros penitenciarios lejos de su lugar de residencia, complejizando su situación y la de sus familias, que deben viajar durante horas, y en ocasiones días enteros, para ver a sus seres queridos, en el contexto de crisis general que vive el país, sin transporte y sin alimentos.

"¿Saben cuánto cuesta ahora moverse la familia hasta Matanzas? A ellos no les importa donde hay niños, separándolos de sus hijas que tienen que dejar de asistir a la escuela un día entero, prácticamente, en el viaje, después la visita, después regreso. Todo es abusivo, sin ningún motivo, sin ninguna causa", manifestó Aguilar.

Las autoridades habrían usado el traslado como represalia por la decisión de varios reclusos de protestar por las deplorables condiciones de encierro, y en exigencia de su libertad.

"Nos querían vincular a mi hijo, a mí, que si se iban a plantar, donde todos los presos siempre se plantan y sin consecuencia (...) Según tengo entendido, mi hijo niega que se iba a plantar", dijo el padre del prisionero del 11J.

La consultoría jurídica independiente Cubalex, dijo que el también preso político Ángel Cuza fue trasladado el domingo a la prisión de Guanajay, en Artemisa, bajo los mismos argumentos.

"Estos traslados forzados agravan el sufrimiento de las personas privadas de libertad y sus familias, que enfrentan grandes dificultades y altos costos económicos para poder visitarlas. A los gastos de transporte se suman los de alimentos y medicamentos, indispensables ante las precarias condiciones en prisión. La distancia forzada provoca un profundo impacto emocional, al dificultar el contacto con sus seres queridos", denunció la organización.



Aunque la decisión del traslado pone en una situación difícil a la familia, Aguilar afirmó que no abandonará nunca a su hijo, por lejos que lo lleven. "Yo no voy a dejar de ir a ver a mi hijo dondequiera que esté. Como si tengo que llegar al fin del mundo".