Padre de preso político cubano denuncia torturas contra su hijo: "No lo voy a abandonar"

Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, denunció el maltrato y la represión que su hijo enfrenta en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde cumple una condena de 12 años por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera, en La Habana.

En la última llamada telefónica el joven le pidió que no fuera a la próxima visita. "Sabemos que cuando un preso político pide eso es porque lo están acosando", dijo Aguilar en un video en su página de Facebook.

Asimismo, aclaró que ese tipo de cosas "nada más pasa con la gente que denuncia, con los presos politicos y los familiares que exigen su libertad".

A finales de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Wilber Aguilar y su familia por la vigilancia constante, detenciones, amenazas reiteradas y restricciones a la libertad de movimiento y a la libertad de expresión.

"Mi hijo tiene una lesión en el cerebro… me llevaron a dos comisiones médicas, con todos los documentos, y aun así lo siguen atormentando... Que les quede claro, yo no voy a abandonar a Walnier, voy a estar con él”, agregó Aguilar en el video este fin de semana.

"No tenemos miedo porque lo único que estamos haciendo es defender a nuestro hijo... No criminalicen más el dolor de los familiares de los presos políticos", agregó.