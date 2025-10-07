Reportan situación crítica en cárcel de Guantánamo por brote infeccioso: "es un infierno"

Getting your Trinity Audio player ready...

El director de la Agencia Audiovisual Independiente Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina denunció este martes la crítica situación que atraviesan los reclusos en la cárcel de Guantánamo, donde se reportan cuatro muertos por tuberculosis y dengue de enero a octubre de 2025.



"Especificar que la situación es crítica, hay un brote grande de dengue, no hay condiciones ni medicamentos para afrontar esta crisis, que no solamente es en la prisión, es la isla completa", dijo el comunicador a Radio Martí.



A las pésimas condiciones de higiene en el centro penitenciario se une la deficiente alimentación, subrayó.

"Muy mala alimentación. Algunos refieren que es un secadero, es un infierno lo que están viviendo", dijo Rodríguez Lobaina citando el testimonio de reclusos con los que se comunica por vía telefónica.

Niegan libertad condicional a periodista encarcelado

Entre los encarcelados en Guantánamo se encuentra el también periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, a quien las autoridades han denegado la libertad condicional, dijo Rodríguez Lobaina.

El director de la Agencia Audiovisual Independiente Palenque Visión, de la que Curbelo Aguilera es miembro, recordó que el periodista fue condenado injustamente a 2 años de cárcel por el supuesto delito de lesiones.

La condena estuvo relacionada con los reportes que realizó de las protestas del 6 de mayo de 2023 en el poblado guantanamero de Caimanera y, posteriormente, el comunicador fue objeto de una agresión de seis personas, donde resultó lesionado. "Todos salieron absueltos y él fue condenado a 2 años", detalló.



Desde el 24 de septiembre pasado a Curbelo Aguilera le corresponde la libertad condicional, pero la Seguridad de Estado le ha negado este beneficio, denunció el director de Palenque Visión.