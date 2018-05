Religiosos víctimas del accidente aéreo en Cuba dijeron estar "preparados para encuentro con Dios"

La Iglesia Del Nazareno en Cuba ha divulgado el sábado un comunicado oficial actualizando la información sobre las víctimas del accidente aéreo en Cuba.

La nota firmada por el Rvdo. Leonel López presidente Iglesia del Nazareno en Cuba​ aclara que entre 9 o 10 matrimonios, miembros de esa denominación, viajaban en el avión Boeing 737 que se estrelló el viernes en Cuba poco después de despegar del aeropuerto de La Habana con un saldo de más de 100 muertos.

Comunicado de la Iglesia Del Nazareno en Cuba:

"Hermanos, anoche clausuramos una Conferencia Nacional de 3 días para pastores y esposas con una asistencias de 125 matrimonios pastorales.

Fueron unos días muy bendecidos y de mucho gozo, alegría y compañerismo.

Hoy (Viernes 18 de mayo) varios matrimonios de nuestro distrito Este regresaban a su provincia de Holguín y el avión en que iban se accidentócon más de 100 pasajeros, dejando solo 3 sobrevivientes en estado grave.

Ahí iban nuestros bendecidos y gozosos pastores y esposas, los que perecieron también, pero sabemos que están en el cielo con el Señor.

Algunos de ellos hoy en la mañana antes de salir al aeropuerto testificaban de que estaban preparados para el encuentro con su Dios (esto no se explica humanamente, pero así lo testifican los otros pastores que los despidieron en el aeropuerto). Según nuestro chofer iban cantando y orando en la Guagua (Bus) camino al aeropuerto.

Acabamos de llegar de Medicina Legal donde hemos entregado documentos y evidencias para la identificación de los fallecidos. Hasta ahora no tenemos la cantidad exacta de fallecidos porque hay un matrimonio que no aparece en la lista del gobierno y no sabemos si tomó el avión con su esposa o no. Cuando tengamos la cantidad exacta y confirmada por las autoridades les diremos. El dato aproximado es de 9 a 10 matrimonios los que fallecieron.

Tenemos varios niños, adolescentes y jóvenes huérfanos de padres y madres, algunos de ellos sin otra familia.

Oren por sus familias y sus hijos, por nuestros líderes del distrito Este, nosotros y por lo que tenemos que enfrentar en lo adelante.

El gobierno a todas las instancias me ha llamado para expresar sus condolencia y apoyo en esta tragedia, y hermanos y hermanas de varias partes del mundo lo han hecho también. Todos los presidentes nacionales de las denominaciones cubanas están con nosotros en este momento de tribulación y angustia, y sobre todo el Señor, por eso no estamos solos.

Contamos con sus oraciones y apoyo en este momento de tanta tristeza y dolor".