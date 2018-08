Opositores aprovechan debates en los barrios para cuestionar proceso de nueva Constitución

Miembros de la oposición en Cuba han aprovechado el debate de proyecto de reforma constitucional que por estos días se celebra en los barrios del país para criticar el actual proceso y presentar las propuestas de la disidencia.

La opositora cubana Iliana Hernández participó el viernes en una de las asambleas en las que se discute el proyecto de celebrada en Cojímar, La Habana, y logró grabar fragmentos de su discusión con funcionarios del Partido y del Poder Popular.

La activista asegura que aunque la reunión estuvo poco concurrida resultó en un movido debate en torno a la aceptación de la doble ciudadanía por el Estado cubano.

Hernández narró la experiencia vivida en el debate a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook.

"Por qué no se reconoce la doble ciudadanía como en otros países, porque los cubanos muchos la tienen (...). La constitución es para todos los cubanos porque a mi por oponerme al Partido Comunista de Cuba no me dejan salir del país. Lo que se intenta hacer es que sea un monólogo, porque se puede escuchar al intervenir yo el ataque que me hicieron", dijo Hernández.

"El pueblo no tuvo participación"

José Díaz Silva, quien dirige el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), también participó en una de las asambleas de barrio para discutir el proyecto de la nueva Constitución.

Silva declaró a Radio Martí, que participó en una reunión en La Habana donde no se limitó a expresar su opinión sobre los artículos de la mencionada propuesta de reforma que a su juicio atentan contra la soberanía nacional sino que dejó por escrito varias propuestas de cambio.

"Cuando llegué no había nadie.Yo, levantando la mano, expuse que no podía estar de acuerdo con el preámbulo del proyecto de Constitución porque el pueblo no tuvo participación (...). Cómo se va a hablar de soberanía si el artículo 3 dice que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 5 dice que el Partido es la fuerza dirigente del pueblo cubano. El cubano tiene ese miedo en el corazón porque cree que no tiene derecho", aseguró Díaz Silva.

(A partir de reportes de Tomás Cardoso y Amado Gil)