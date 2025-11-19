Nuevo embajador de EEUU en la OEA menciona a Cuba en su primer discurso

Getting your Trinity Audio player ready...

El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto Jr., manifestó el miércoles el compromiso de su país con los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Los Estados Unidos apoya a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos que respeten la dignidad humana, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho", dijo en su primera intervención oficial ante el Consejo Permanente del organismo regional.

En su intervención, Rizzuto enfatizó que la seguridad hemisférica será el eje central de la agenda estadounidense en la OEA y señaló que: “Un hemisferio estable comienza con fronteras seguras, orden legal e instituciones sólidas”.

Además advirtió sobre el impacto del crimen organizado, las redes de tráfico y migración irregular, que socavan la soberanía y estabilidad regional.

Por otra parte, alertó sobre la presencia de “actores malignos fuera del hemisferio” que buscan debilitar instituciones democráticas y alterar alianzas regionales.