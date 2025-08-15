Ministro confirma fuga de atletas cubanos en Paraguay (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Autoridades de Paraguay confirmaron la fuga de cuatro jóvenes cubanos que participaban en los Juegos Panamericanos Junior 2025, con sede en Asunción.

Enrique Riera, Ministro del Interior de Paraguay, ofreció detalles de lo ocurrido con los miembros de la delegación cubana.

“Cuatro atletas cubanos esta mañana informaron al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción”, dijo el titular.



“Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos” , agregó Riera.

Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández y Keiler Ávila Núñez son parte del equipo de remo y Suannet de la Caridad Nápoles es del seleccionado de balonmano. Todos son mayores de edad y podrían solicitar asilo político en Paraguay.



La prensa local mostró imágenes de los directivos cubanos, vistiendo la ropa deportiva que identifica a la delegación y prestando declaraciones a la Policía Nacional de Paraguay.

Hasta el momento, las autoridades de ese país han emitido una alerta preventiva para localizar a los deportistas y verificar si existe algún motivo de preocupación.

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, aclaró que no se trata de una desaparición, sino de una deserción confirmada por el propio Jefe de Misión de Cuba.

“Ahora recibimos la denuncia del Jefe de Misión de Cuba, no es una desaparición. La Policía ya está informada”, explicó Pérez.

El funcionario dijo que los deportistas pierden automáticamente su estatus oficial dentro del evento y se le cancelan sus acreditaciones.