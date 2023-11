Ampuero fustiga a Chile por apoyar a "la dictadura más prolongada del planeta" e ignorar a millones de cubanos

Roberto Ampuero, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, lamentó la postura del gobierno de su país y de la izquierda en general, de no condenar al régimen comunista de Cuba.

En una columna de opinión publicada en el diario La Tercera, el reconocido escritor aprovecha el tema de la reciente fuga de deportistas cubanos en los Juegos Panamericanos de Chile, quienes que acaban de conseguir una visa temporal de refugio, para fustigar el incondicional apoyo de la izquierda chilena al régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz, que impera en la isla desde enero de 1959.

"No, el problema de la izquierda no son 10 deportistas cubanos, sino el hecho de seguir junto a la dictadura de hermanos más prolongada del planeta. El problema del castrismo -y ahora del gobierno chileno-, no es, como plantea el PC, “10 deportistas” que buscan asilo en nuestro país, sino lo que representan: a millones de cubanos hartos de una dictadura de casi 65 años, que ya no brinda víveres, trabajo ni utopía a sus ciudadanos. No son 10 atletas sino millones de isleños que exigen democracia", escribió el que fuera Ministro de Cultura durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El exmilitante comunista, graduado de Literatura en la Universidad de La Habana, quien vivió el comunismo en Cuba y la entonces República Democrática Alemana, considera que "poco tiempo le resta al hoy impopular castrismo".

"De seguir en su postura actual, la izquierda chilena quedará esculpida en la historia como el sector que, si bien condenó a una dictadura de derecha de 17 años, se mantuvo junto a otra, de izquierda totalitaria, que la cuadruplicó en años. Tendrá entonces que explicar por qué ignoró al pueblo de la isla y el exilio, al que murió sin conocer libertad ni prosperidad, y a los caídos en la cárcel política o en el mar infestado de tiburones o del tren de aterrizaje de aviones civiles", reflexiona el autor de importantes éxitos como Pasiones griegas; Los amantes de Estocolmo, Nuestros años verde olivo y El caso Neruda.

El exdiplomático recordó en su columna que "Fidel murió en 2016, los dinosaurios verde olivo se extinguieron y Raúl tiene 92. En el siglo pasado sucumbió la órbita soviética que mantuvo a Cuba, y hoy ni Caracas puede hacerlo. La Rusia de Putin y el “crony capitalism” no es la “generosa” URSS de ayer y, como si no bastara, hoy China y Vietnam son economías de mercado. Alineada con los impresentables Maduro y Ortega, quebrada como economía y modelo ideológico, desangrándose demográficamente, Cuba asfixia a sus resilientes ciudadanos y se volvió una piedra atada al cuello de la izquierda que la celebra, justifica o mira para el lado".

"Los 10 deportistas son la punta de un iceberg, mensajeros de quienes añoran un plebiscito sobre si quieren más de lo mismo o democracia, gente que bajo el castrismo anhela lo mismo que los chilenos lograron bajo Pinochet. Es hora de que la izquierda chilena -¿y por qué no su gobierno?- explique al país la razón por la cual no exige hoy para los cubanos la solidaridad y la vía hacia la libertad que exigió ayer para los chilenos", concluye el intelectual chileno.

Desde el gobierno de Gabriel Boric, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, criticó esta semana la “politización” del caso de los deportistas.

El funcionario reconoció que es un hecho que generó una "fuerte presencia pública y política".

“La herramienta del refugio busca otorgarle protección a una persona cuya vida está en peligro, entonces es sumamente delicado situar toda esta discusión en el plano más político”, dijo Thayer.