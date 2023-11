"¿Mami, y si te trancan?", niños de Maisí atemorizados por el acoso policial tras protesta popular (VIDEO)

El acoso de la Seguridad del Estado a Yadiuska Domínguez, la joven que publicó los videos de la protesta por falta de agua y alimentos que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en el poblado guantanamero de Maisí, está creando graves afectaciones psicológicas en sus tres hijos pequeños, según denunció a Martí Noticias.

La más afectada es su niña de 8 años, alertó Domínguez: “Mi niña la del medio, la asmática crónica, se me orina hasta en la cama del miedo que tiene".

"Hace un rato me llamó y le digo: 'Mami, estoy en la policía buscando unos documentos', y se puso a llorar porque dice: 'Mami, te van a dejar presa. Mami, y ¿si te trancan?", dijo la residente de la comunidad de La Favela, a quien le han abierto un proceso de instrucción por los delitos de desacato, corrupción de menores y desórdenes públicos.

Durante la protesta, madres e hijos formaron una cadena humana, en la que intercalaron tanques plásticos para cortar la circulación de una carretera, y exigir agua, azúcar y comida.

"No es fácil porque ellos ven un policía y creen que me van a llevar presa”, argumentó la madre de los tres menores de 9, 8 y 6 años que filmó parte de lo sucedido ese día en el que las mujeres encararon a los dirigentes locales y denunciaron los hechos como "un abuso civil".

Según afirmó Domínguez, un instructor penal le comunicó que su caso está siendo procesado por el Tribunal Provincial de Guantánamo: “Actualmente mi caso está siendo llevado por la provincial de Guantánamo, ahora tengo yo que recurrir a la provincia en busca de un abogado para poder atender mi caso. El abogado no me puede hacer el contrato porque ellos tienen el expediente en Guantánamo y todo es por Guantánamo, a pesar de que tengo una medida que no me puedo mover a nivel nacional ni a nivel municipal”.

A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, Domínguez es la única que está siendo procesada: “Yo soy la única a la que se le imputan cargos porque fui la que subió los videos a las redes y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maisí, por eso ellos quieren hacerme pagar”.

"Tras la llegada de pipas de agua al siguiente día de la manifestación, ya todo está igual que antes en la comunidad de La Favela... abandonados y olvidados", aseguró.



“Te diré que las mejorías nunca van a llegar, ya la mayoría de las personas no tienen agua porque lo que tienen es un tanque, ya el agua se está acabando, no nos han llevado comida, no nos han dado atención, no ha venido nadie a la comunidad”, denunció.