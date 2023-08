Madre de Dama de Blanco en prisión citada este martes con instructora penal teme ser encausada

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acudió este fin de semana a la celebración por el Día de los Héroes en Namibia, donde recibió la Orden de la Antiquísima Welwitschia Mirabilis en Primer Grado, la más alta condecoración que entrega ese país a figuras internacionales.



Díaz-Canel llegó al acto en un descapotable junto al presidente de esa nación, Hage Geingob, y luego de recorrer el interior de la instalación tomó el micrófono para pronunciar un breve discurso en inglés que ha desatado las burlas en redes sociales.



En sus palabras, y con la lengua trabada, el gobernante agradeció a los "sisters and brothers" del pueblo de Namibia e intentó decir que recibía la condecoración en nombre de los cubanos y en memoria de Fidel Castro, pero esto fue lo que salió:

"I had, I have a hard feeling to receive this con... this decoration [sic]. I receive this decoration [sic] in the name of the Cuban people and in the memory of the Fidel (Castro)".

Las burlas por la incorrecta pronunciación y los errores en el breve discurso de agradecimiento de Díaz-Canel no se hicieron esperar: Tiene "inglés de bodeguero", comentó un internauta. ¿“In the momory”?, cuestionó un segundo. "El recibió una decoración según su inglés", apuntó otro.

En el acto, con el que pone punto final a su tour por África, participaron representantes de la brigada médica cubana que cumplen misión en Namibia, así como grupos de apoyo al régimen en ese país.



Agradecemos “al gobierno de Namibia por promover cada año, en la Unión Africana, la adopción de resoluciones contra el bloqueo (embargo) a Cuba y por hacer escuchar su voz desde el podio de la Asamblea General de la ONU y mantener un consistente apoyo a favor de las resoluciones sobre el tema en ese órgano”, dijo en declaraciones citadas por la prensa estatal.



La Orden de la Antiquísima Welwitschia Mirabilis en Primer Grado también le fue otorgada en marzo de 2008 al fallecido dictador Fidel Castro “por su apoyo a las luchas de liberación africanas”.



Durante su gira por África, que incluyó, además de Namibia, un recorrido por Angola, Sudáfrica y Mozambique, Díaz-Canel estuvo junto a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro Manuel Anido Cuesta, quienes lo acompañan en la mayoría de sus viajes al exterior.



Un reporte reciente del medio independiente elTOQUE, señala que desde noviembre de 2022, cuando visitó Argelia, Turquía, Rusia y China, Díaz-Canel ha viajado casi mensualmente a otro país.

En diciembre pasado hizo otro recorrido por el Caribe que incluyó Barbados, Granada y San Vicente y las Granadinas. En este último viaje, el gobernante cubano también hizo “gala” de su inglés en un discurso que generó cientos de memes en las redes sociales: “Saint Vincent and the Grenadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí said: ‘Love is paid with love’”, dijo en ese momento.



Sus declaraciones fueron hasta musicalizadas por el productor Marcos Javier Rizo Beltrán, conocido como Macbel.

Díaz-Canel ha mostrado públicamente su “preocupación” por la enseñanza del idioma inglés en Cuba. En marzo de 2018, incluso antes de ser designado presidente, se refirió a ello durante la reunión de Balance de los objetivos del año 2017 del Ministerio de Educación Superior (MES).



“El dominio de una lengua, además de la nativa, es hoy requisito en el mundo moderno, y Cuba no puede quedar atrás”, apuntó.



Durante su mandato le ha dado seguimiento al tema en varias ocasiones. “Perfeccionar la enseñanza del idioma Inglés en las aulas cubanas es un reto para educadores de todo el país”, escribió en Twitter en abril de 2022.