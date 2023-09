"Los tratan como perros", denuncia madre de preso político del 11J en Mayabeque

Después de 45 días, las autoridades de la cárcel Melena 2, en Mayabeque, niegan la visita familiar al preso político de las protestas del 11 de julio de 2021, Manuel Velázquez Licea.



Desde Batabanó, su madre, Zenaida Licea, dijo a Martí Noticias que logró dejar con los guardias de la prisión algo de comer a su hijo, ya que en el penal la alimentación y los medicamentos son escasos.



“Con Manuel es lo más grande de la vida lo que está pasando! Ayer yo fui a verlo y no pude verlo, no me lo dejaron ver, que, por ahora, no tenía visita nadie”, denunció la madre del preso político de 41 años, integrante del movimiento "Opositores por una Nueva República" y sancionado a 6 años de cárcel por los supuestos cargos de desorden público y desacato, tras participar en Batabanó, Mayabeque, en las manifestaciones populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en todo el país.



La misma fuente explicó que una oficial con grados de Mayor se presentó ante los familiares comunicándoles que no tendrían visita y que, en su caso, pidió esperar al reeducador Franky para que le pasara los alimentos y medicinas

“Por el bateo que formé me dejaron pasar algo (…) porque el hambre que se está pasando ahí es demasiado, toda esa gente está baja de peso, falta de medicina, falta de todo, allí no los atienden para nada, los tienen como perros. Ayer se recibió una información de que no los dejaron entrar al comedor porque, como eran del 11 de julio, no los dejaban entrar al comedor. El maltrato es grande, siempre los amenazan conque los van a desaparecer. Y esa amenaza de qué, si ellos no han hecho nada”, dijo Licea.



El pasado mes de mayo, Vázquez Licea, junto a otros 13 prisioneros políticos cubanos en distintas prisiones del país, decidieron plantarse demandando respeto a todos los presos, comunes y políticos, libertad religiosa, derecho a la asistencia médica, mejoras en la alimentación y libertad para todos los presos políticos.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)