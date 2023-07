Joven de Banes criticó en Facebook el reclutamiento del MININT y ahora la Fiscalía le pide 4 años de castigo

La Fiscalía Municipal de Banes, en la provincia Holguín, pidió cuatro años de "trabajo correccional con internamiento" para el activista Leandro Pupo Garcés, acusado del delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, por criticar al Ministerio del Interior (MININT) en una publicación en Facebook.

“El proceso se abre en mi contra por una opinión, una publicación que compartí en el mes de marzo pasado. La publicación es sobre unos cursos que había para reclutar personas para el MININT y la Seguridad del Estado”, explicó a Martí Noticias, Pupo Garcés.

“Me habían dicho, una multa, que injusta pero bueno es una multa. Pero entonces me acusan, primero de ‘desobediencia’ y luego de esto de difamación”.

Las Conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el imputado, “desde hace algún tiempo, se venía dedicando a publicar contenido en contra del proceso revolucionario en sus redes sociales”.

“El 11 de marzo de 2023, realizó una publicación, con el fin de ofender y desacreditar al Ministerio del Interior (MININT)”, reza el documento acusatorio.

“El pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros para seguir reprimiendo, esclavizando a los cubanos”, escribió en su perfil el activista en referencia a la convocatoria del régimen a unos cursos de reclutamiento para oficiales del MININT.

“¿Darle libertad económica al pueblo para abrir sus negocios y comerciar sin las restricciones que les imponemos siempre? ¡Qué tontería!, Mejor les ofrecemos estos cursos para revolucionarios”, ironizó el opositor.

La Seguridad del Estado de la localidad acusó a Pupo Garcés.

“Desde muchos años atrás, ellos me siguen, me vigilan, me citan, me detienen y me golpean. Todo porque yo denuncio las cosas que aquí suceden que no creo correctas”.

En su artículo 270, el nuevo Código penal cubano establece que incurre en sanciones de privación de libertad quien: “públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República de Cuba, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria”.

De igual modo, la Ley de Comunicación Social, recientemente aprobada, prevé que las personas deben "responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican".

“Me parece muy mal que existan leyes como estas que violan derechos como la libertad de expresión. Que, simplemente, por un comentario en Facebook te pidan 4 años. Yo creo que ningún país puede avanzar con un gobierno que no respete, no vele, porque se respeten los derechos de su pueblo. Es imposible que logremos avanzar como sociedad, que logremos una sociedad justa”, recalcó Pupo Garcés.

“Quiero tener un gobierno en el que me sienta seguro, que sepa que me va a representar, que me va permitir desarrollarme como ciudadano, participar en el presente, en el futuro de mi pueblo, de mi país”, subrayó.

Otros activistas han sido acusados por publicar en las redes sociales: el opositor tunero Ezequiel Morales Carmenate fue condenado a dos años y seis meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook, en las cuales se burla del dictador Miguel Díaz-Canel y otros miembros de la cúpula gobernante.

También en las Tunas, Yerly Luis Velázquez Morales fue sancionado a seis meses de trabajo correccional con internamiento por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz-Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio, “Díaz-Canel Sin***”.